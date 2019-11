Suolistosyövän seulontaan kannattaa osallistua, sillä varhain löydetty syöpä on helpompi parantaa – jatkotutkimuksiin ohjattu satoja

Varhaisessa vaiheessa löydetty syöpä helpompi parantaa. Suolistosyöpä on Suomen kolmanneksi yleisin syöpä. Siihen sairastuu vuosittain noin 3 400 henkilöä.

Osallistuminen viime keväänä alkaneeseen suolistosyöpäseulontaan on ollut kohtalaisen aktiivista, Suomen syöpärekisterin tiedoista ilmenee.

Seulontatesti on lähetetty tänä vuonna noin 30 000 henkilölle, jotka asuvat vapaaehtoisissa pilottikunnissa. Yhdeksän kunnan joukossa ovat myös Oulu ja Lapista Ylitornio.

Osallistumisaste on koko maassa ollut 75 prosenttia. Naisilla se on miehiä korkeampi, 79 prosenttia. Miehillä osallistumisaste on toistaiseksi 70 prosenttia.

Oululaiset ovat lähtenee seulontaan mukaan jotakuinkin yhtä aktiivisesti. Naisten osallistumisprosentti on 78, miesten 69.

Syöpärekisteri kannustaa kaikkia osallistumaan seulontaan. Suolistosyöpäseulontaohjelman koordinaattorin Maija Jäntin mukaan seulonta on osoittanut tarpeellisuutensa.

Jo muutaman kuukauden aikana jatkotutkimuksiin on ohjattu satoja osallistujia. Syöpätapauksiakin on ilmennyt.

Seulonnan puolesta puhuu vahva tieteellinen näyttö. Sen perusteella suolistosyöpää kannattaa seuloa kahden vuoden välein 60–74-vuoden ikäisiltä.

Kun syöpä löydetään varhaisessa vaiheessa, sairastuneella on parempi mahdollisuus toipua siitä. Hoidotkin ovat silloin kevyempiä.

Ongelmana Jäntin mukaan on, että suolistosyöpä löydetään usein vasta silloin, kun se on jo ehtinyt levitä eikä sairaus ole enää parannettavissa.

– Se on inhimillisesti erittäin raskasta, Jäntti toteaa.

Suolistosyöpäseulonnalla pyritään siihen, että syöpä havaitaan jo oireettomassa varhaisvaiheessa.

Seulonta tehdään kotiin lähetettävällä testillä. Näyte otetaan itse wc-käynnin yhteydessä. Näyte postitetaan lähetyksen mukana tulevalla kirjeellä Fimlabin laboratorioon Tampereelle.

Laboratorio lähettää kutsut ja analysoi näytteet. Seulontatulos tulee kotiin kirjeellä.

Positiivisista näytteistä menee tieto kotipaikkakunnan terveydenhoidolle. Se ohjaa asiakkaan lisätutkimuksiin ja tarvittaessa lähettää erikoissairaanhoitoon.