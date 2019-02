Sunnuntaisuomalainen: THL haluaa eroon mies-päätteisistä ammattinimikkeistä

No mutta mites olisi sellainen että "kansa haluaa eroon THL:stä"? Tuo THL on loppujen lopuksi melkoisen kummallinen laitos emmekä me kansa ole sitä koskaan pyytäneet saati halunneet. Maksaa järjettömästi meidän verorahoja tuollaisen ylläpito ja mitä me olemme heiltä "saaneet"? THL ei ole kertonut meille ensimmäistäkään hyvää asiaa koskaan. He ovat erikoistuneet negatiivisuuden levittämiseen ja sellainen itsessään ei ole hyväksi terveydelle. Lisäksi THL historia on synkkä ja moni muistaa edelleen kuinka THL suositteli kansalle sikapiikkejä ja sitten paljastuikin, että piikit sisälsivät myrkkyjä kuten elohopeaa. He ostivat meidän rajoilla peräti 10 miljoonaa piikkiä monikansallisilta lääkejäteiltä ja lähes kaikki piikit jouduttiin hävittämään kun kansa ei niitä onneksi paljoa ottanut. Ne ketä otti, niin saivat suoraan myrkkyannoksen suoneensa. Osa kansasta sairastui narkolepsiaan loppuelämäkseen ja ovat meidän muiden ylläpidettävänä kun he eivät itse pysty enää töihin menemään. Sellainen on THL.