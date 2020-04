Sunnuntain koronauutiset – katso Kalevan päivittyvä kooste

Koronaepidemia jatkaa etenemistään. Tähän juttuun on koottu Kalevassa sunnuntaina julkastut koronaepidemiaan liittyvät jutut.

Kello 12.37

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo HS:n haastattelussa, että Suomi voisi mahdollisesti muuttaa nykyistä koronastrategiaansa. Laaja testaus ja altistuneiden eristäminen voisi mahdollistaa koronarajoitusten asteittaisen purkamisen.

Kello 10.58

Suomessa on nyt 1 927 varmennettua koronatartuntaa, kertoo THL. Pohjois-Pohjanmaalla tartuntojen ja potilaiden määrä pysynyt edellispäivän tasolla.

Kello 10.12

Taiwan on koronatorjunnan malliesimerkki koko maailmassa. Maassa on vahvistettu tähän mennessä vain runsaat 350 koronavirustartuntaa. Mitä 24 miljoonan asukkaan saarella on tehty oikein?



Kello 8.00

Näkökulma: Joka suunnalta tulvii nyt uusia menoja miljardiluokan lisäbudjettiin. Hallituksen kehysriihi muuttui koronariiheksi.

Kello 8.00

Koronakriisi on kasvattanut Donald Trumpin kannatusta Yhdysvaltain presidentinvaalissa ja jättänyt varjoon demokraattien todennäköisen vastaehdokkaan Joe Bidenin.

Kello 8.00

Kalevan kysyi puheenaiheessaan, pitäisikö alkoholin myyntiin puuttua, kun sen käyttö on siirtynyt toistaiseksi kokonaan koteihin. "Alkoholia haluava löytää sitä kuitenkin aina jostakin", vastauksissa perusteltiin.