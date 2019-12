Peliriippuvuus on vakava ongelma, mutta siihen ei ole vielä lääkehoitoa. THL tutkii parhaillaan, löytyisikö apu opiaattimyrkytyksen hoitoon käytettävästä nenäsuihkeesta.

Rahaa on palanut ehkä kymmeniätuhansia euroja, takana on talouspetoksia ja suuria vaikeuksia ihmissuhteissa ja velvollisuuksien hoitamisessa – vakavasti rahapeliriippuvaisella on nippu ongelmia ja elämä sekaisin.