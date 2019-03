Stylisti Teuvo Lomanille ehdollista vankeutta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Oikeuden mukaan Loman kosketteli ja oli sukupuoliyhteydessä 13-vuotiaan uhrin kanssa

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut tunnetun stylistin Teuvo Lomanin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 1 vuoden 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänet tuomittiin 90 tunnin yhdyskuntapalvelurangaistukseen.

Oikeuden mukaan teot tapahtuivat vuonna 1999. Loman tuomittiin myös 10 000 euron kärsimyskorvauksiin korkoineen viimeisestä tekopäivästä lukien.

Stylistin työnsä lisäksi Loman on tullut tunnetuksi esimerkiksi mallina, laulajana ja sisustussuunnittelijana tv-ohjelmissa.

Oikeuden mukaan Loman kosketteli ja oli sukupuoliyhteydessä 13-vuotiaan uhrin kanssa, mikä on ollut omiaan vahingoittamaan uhrin kehitystä.

– Seksuaaliset teot ovat olleet suutelua, koskettelua ja sukupuolielinten hyväilyä. Lisäksi vastaaja on ottanut asianomistajan (eli uhrin) peniksen suuhunsa ja työntänyt oman peniksensä asianomistajan suuhun. Viimeiseksi mainittu on tekoajan lain mukaan täyttänyt sukupuoliyhteyden määritelmän. Tekoihin ei ole liittynyt pakottamista, painostamista eikä nöyryyttämistä, oikeuden julkisessa selosteessa sanotaan.

Loman kiisti rikoksen, ja tuomiosta voi valittaa.

Ristiriitoja kertomuksissa

Oikeus huomioi tuomiossa teosta kuluneen pitkän ajan mutta myös sen, että uhri oli lapsi.

– Tekoa on pidetty myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä seksuaalisten tekojen lukumäärä ja moninaisuus, sukupuoliyhteyksien lukumäärä, osapuolten huomattava 23 vuoden ikäero ja osapuolten välinen suhde sekä teon kesto huomioon ottaen, julkisessa selosteessa sanotaan.

Varsinaiselle hyväksikäytölle ei ollut ulkopuolisia todistajia.

– Kahdelle todistajalle asianomistaja on kertonut hyväksikäytöstä varsin pian tekoajan päättymisen jälkeen. Käräjäoikeus on pitänyt asianomistajan kertomusta uskottavana. Esitetty kirjallinen todistelu ja henkilötodistelu on tukenut asianomistajan kertomusta hyväksikäytöstä.

Lomanin kertomus ja puolustusta tukeva todistajan kertomus olivat oikeuden mukaan joiltakin keskeisiltä yksityiskohdiltaan ristiriidassa, vaihtelivat käsittelyn eri vaiheissa ja olivat ristiriidassa muun näytön kanssa.