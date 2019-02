Stylisti Teuvo Loman syytteessä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, epäilty rikos kahden vuosikymmenen takaa

Julkisuudessa runsaasti esiintynyttä stylisti Teuvo Lomania syytetään Helsingin käräjäoikeudessa törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Epäily on kahden vuosikymmenen takaa, mutta istunto on määrätty salaiseksi.

Loman ei kommentoinut avustajansa välityksellä rikossyytettä siitä ensiksi kertoneelle Seiskalle. STT sai vahvistuksen Seiskan tiedoille Helsingin käräjäoikeuden kansliasta.

Stylistin työnsä lisäksi Loman on tullut tunnetuksi esimerkiksi mallina, laulajana ja sisustussuunnittelijana tv-ohjelmissa.

Oikeus voi tuomita törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeutta vähintään vuoden ja enintään kymmenen vuotta.

Syyteoikeus vanhenee 20 vuodessa, jos rikoksesta säädetty kovin rangaistus on yli kahdeksan vuotta vankeutta. Epäilty rikos on vuodelta 1999 ja on siis edennyt syytteeksi viime hetkillä.

Seksuaalinen hyväksikäyttö on törkeä, jos tekijä on sukupuoliyhteydessä 16:ta vuotta nuoremman lapsen kanssa tai uhri on lapsi, jolle teko voi aiheuttaa iän tai kehitystason vuoksi erityistä vahinkoa.

Oikeus tuomitsee teon törkeänä myös, jos se tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai rikos voi aiheuttaa vahinkoa lapselle tämän kokeman luottamuksen tai riippuvaisen aseman vuoksi. Niin ikään törkeäksi katsotaan sellainen teko, jossa alaikäinen lapsi on täyttänyt 16 vuotta, mutta tekijä on tämän vanhempi tai rinnastuu vanhemmaksi.

Teuvo Lomania ei ole toistaiseksi tavoitettu kommentoimaan asiaa.