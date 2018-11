STUK: Fennovoiman lupa-aineistosta puuttuu suurin osa, keskus saanut alle kymmenesosan dokumenteista

Säteilyturvakeskus (STUK) on saanut ydinvoimayhtiö Fennovoimalta vasta alle kymmenesosan dokumenteista, jotka STUK tarvitsee tehdäkseen turvallisuusarvion Pyhäjoen ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksesta.

STUK kertoo asiasta tuoreimmassa Säteilyuutiset-uutiskirjeessään, joka julkaistiin perjantaina. Fennovoima taas arvioi hiljattain lähettäneensä STUKille 20–25 prosenttia tarvittavasta aineistosta.

STUKin mukaan oikotietä rakentamisluvan saamiseen ei ole, joten hakemuksen käsittely saa vauhtia vasta sitten, kun STUK on vastaanottanut tarvittavat dokumentit.

– Laitoksen perussuunnittelu on vielä kesken. Koska lupa-aineistosta on saatu alle 10 prosenttia, on vaikea arvioida hankkeen jatkoa. Parantamisen varaa on monessa asiassa, projektipäällikkö Janne Nevalainen STUKista sanoo.

Nevalaisen mukaan rakentamisluvan käsittely on tärkeää laitoksen turvallisuuden kannalta. Kun suunnitelmia ei ole vielä lyöty lukkoon, turvallisuuskriittisiin asioihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti.

– Työ on tehtävä huolella. Luvanhakijan pitää pystyä täyttämään suomalaisten teknisten vaatimusten lisäksi myös turvallisuuskulttuuriin ja organisaation osaamiseen liittyvät vaatimukset.

Nevalainen arvioi, että tilanteessa, jossa STUK saisi rakentamislupahakemuksen kerralla, turvallisuusarvion tekeminen veisi noin puolitoista vuotta.