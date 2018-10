Stubbilla tuntuva takamatka kisassa kärkiehdokkaaksi

Saksalaiselle Manfred Weberille sataa tukea Euroopan kansanpuolueen (EPP) kärkiehdokkaaksi, kun ratkaisevaan äänestyspäivään on aikaa vajaa kaksi viikkoa. Kisa Weberin ja Alexander Stubbin välillä näyttää kallistuneen selvästi saksalaisen eduksi.

Viimeisimpänä tukea Weberille on lupailtu Espanjasta ja Italiasta, joilla on isot äänivaltaiset delegaatiot Helsingin ensi kuun puoluekokouksessa. Espanjan kansanpuolueen johtaja Pablo Casado kertoi kannattavansa Weberiä muutama päivä sitten Financial Timesissa.

Weberille on luvattu tukea myös muun muassa Itävallasta, Bulgariasta, Kreikasta, Unkarista ja Romaniasta kuten myös Saksasta. Julkisten ilmoitusten mukaan kasassa olisi reippaasti yli 300 ääntä, jos kokousedustajat äänestävät oman ryhmänsä mukana.

Helsingissä 8. marraskuuta käytävässä kärkiehdokasvaalissa on yhteensä 734 äänioikeutettua.

Stubb on myöntänyt itsekin numeroiden olevan suuren maan ehdokkaan puolella.

Hän on saanut tuen Ruotsista kristillisdemokraateilta ja maltilliselta kokoomukselta sekä Virosta Isänmaa-puolueelta. Perjantai-iltana keskustaoikeistolaiset puoluejohtajat julkaisivat tukikirjeen, jossa olivat mukana myös Latvian ja Norjan puoluejohtajat.

Näillä puolueilla ja Suomen kokoomuksella on reilu 40 äänioikeutettua edustajaa. Norjalaisilla ei ole äänioikeutta.

Kärkiehdokas on puolueen ehdokas tulevan komission johtoon.

Kristillinen imago ja maltillisuus painavat?

Stubbin kannattajat muistuttavat, että jokainen valitsee oman tahtonsa mukaan, koska äänestys on salainen.

Tämä voi hyvin pitää paikkansa, sillä jopa sellaisissa delegaatioissa, jotka tiedetään vankimmiksi saksalaisehdokkaan kannattajiksi, tunnetaan sympatiaa Stubbia kohtaan.

Näin asetelmia kuvaillaan STT:lle eräästä keskieurooppalaisesta puolueesta, joka on jo hyvissä ajoin ilmoittautunut saksalaisen taakse:

- Kysymys oikeusvaltioperiaatteesta on isompi asia kuin voisi ajatella. Alexander Stubbilla on paljon selkeämpi linja oikeusvaltioon ja arvoihin kuin Manfred Weberillä, joka on yrittänyt hillitä konfliktia (Unkarin valtapuolueen) Fideszin kanssa.

- Monet ovat kiitollisia Stubbille siitä, että hän on nostanut asian esiin.

Weberin vankimmatkaan tukijat eivät vielä sano, että peli olisi selvä. Aktiivi toisesta keskieurooppalaisesta puolueesta arvioi, että saksalaisehdokkaan roomalaiskatolinen tausta tukee häntä.

- Alexander on täysin EPP:läinen, mutta häntä ei pidetä kristillisdemokraattina. Tausta on tärkeä kristillisdemokraattisille puolueille.

Hänen mielestään miehiä erottaa keskenään myös se, miten he suhtautuvat muutokseen.

Stubb näyttäytyy hänen mielestään vahvan muutosmyönteisenä, kun taas Weber huomioi myös sen, etteivät kaikki välttämättä pysy esimerkiksi teknologisen kehityksen vauhdissa.

- Euroopan pitää myös suojella eikä pelkästään avata mahdollisuuksia ihmisille, jotka osaavat monia kieliä ja omaksuvat asioita nopeasti.

STT:n haastattelemat puolueaktiivit eivät ole itse äänioikeutettuja, mutta tuntevat delegaatioidensa ajattelun hyvin.

Weberiä auttaa todennäköisesti myös se, että hän on luonut tehtävässään kattavan suhdeverkoston puolueen sisällä. Hän on toiminut vuodesta 2014 EPP:n parlamenttiryhmän johtajana. Stubbin on vaikeaa kiriä sitä, vaikka hänkin tuntee eurooppalaisia päättäjiä ministerivuosiltaan.

Lahjakas esiintyjä kerää ääniä

Keskustelua on herättänyt se, ettei ehdokkaita nähdä samaan aikaan lavalla paneelikeskusteluissa. Stubb on mahdollisuutta toivonut ja on vastannut myöntävästi Politico-lehden kutsuun.

Keskieurooppalainen puolueaktiivi uskoo, että yhteistä paneelia ei nähdä, koska puolue pelkää Stubbin kirivän niiden avulla.

Weberin vahva kannattaja taas ei edes ymmärrä miksi yhteistä paneelia tarvittaisiin. Ehdokkailla on hänen mielestään tarpeeksi paikkoja esitellä ajatuksiaan kohdeyleisölle.

- Äänivaltaiset edustajat ovat ne, jotka valitsevat, mies sanoo ja muistuttaa, että debatin järjestäminen on Politicolle bisnestä.

EPP:ssä on aiemmin nähty, että ennakkoon selvänä pidetty kisa voi kiristyä vielä viime metreillä.

Vuonna 2014 luxemburgilainen Jean-Claude Juncker voitti kärkiehdokkuuden lopulta pienemmällä äänivyöryllä kuin etukäteen oli odotettu ranskalaisen Michel Barnierin pitäessä hyvin pintansa.

Ehdokkailla on mahdollisuus vakuuttaa puoluetoverinsa puheenvuoroillaan vielä ennen äänestystä. Kokoomuksen Lahden puoluekokousta vuonna 2014 seuranneet tietävät, että se on Stubbille hyvä mahdollisuus kerätä ääniä.

Linkki juttuun