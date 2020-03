STT: Uudenmaan eristys alkaa jo ensi yönä, sadat poliisit valmiina töihin

Taisi mennä viranomaisilla työvuorot sekaisin. Siellä alkaa Nurmijärvi - Hyvinkää - Mäntsälä - Pukkila -välillä nyt pikkuteillä vilkas liikenne. On tullut aikoinaan noita polkuja ajeltua aika paljon, kun asuin kaikissa muissa, paitsi Pukkilassa ja sielläkin tuli nuorena paljon ajeltua. Ja niitä reittejä muuten on paljon, paljon sellaisia teitä, joita ei maantiekartoista löydy. Monesti nuorena ajeltiin öisin ihan vaan huvikseen etsimässä reittejä, kun ei siellä muutakaan tekemistä ollut, vanhoja tienpätkiä, jotka olivat vaan jääneet entisiltä ajoilta, kun tiet kulkivat talolta talolle. Niillä on kohta liikennettä kuin kieltolain aikana, isoisä aikoinaan kertoi, että välillä olivat trokarit kolaroineet rekiensäkin kanssa, kun eivät mahtuneet samalle tielle. Tulivat sitten isoisän pajalle jalasrautoja oiottamaan ja laitattamaan, kun entiset olivat solmussa.