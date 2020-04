SPR sulkee Kontti-myymälät toistaiseksi koronavirustilanteen vuoksi – myös lahjoitusten vastaanotto keskeytetään

Suomen Punainen Risti sulkee kaikki Kontti-myymälänsä toistaiseksi huomisesta perjantaista 10. huhtikuuta alkaen. Tämän vuoksi myös lahjoitusten vastaanotto ja lahjoitusten käsittely keskeytetään.

Kontilla on myymälöitä ympäri Suomea. Pohjois-Suomessa Kontti-myymälöitä on Oulussa ja Rovaniemellä. Lisäksi myymälöitä on Helsingissä, Espoossa, Joensuussa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.

Myymälöiden sulkemisen taustalla on pyrkimys vähentää altistumista koronavirukselle.