"Soveltuvuuskokeiden poistaminen oli pöljä päätös", sanoo asiantuntija – Valvira esittää soveltuvuuskokeiden palauttamista lähihoitajakouluihin

Onko oikein esim kun lukihäiriön omaava pääsee koulutukseen ja saati sitten valmistuu! On ihme että tälläiset päästetään läpi, tiedän kuinka ns väkisin tälläinen on päästetty läpi . Kävi monta kertaa näytöissä vaikka oli heti ongelmia lääkehoidossa! Kerran oli näytössä tunnin ja näyttö keskeytettiin. Eikä tällöin olisi viimeistään pitänyt tajuta ongelmat ? Voi niitä vanhuksia joiden luona hän käy, ei ole kuin ajan kysymys kun tulee tehneeksi jotain peruuttamatonta. Kenen on vastuu sitten? Tuskin hallitus ottaa vastuun tästä?