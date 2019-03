Sote-uudistus kaatui – samalla kaatui hallitus

Niin Oulussa kuin muutamissa muissakin maakunnissa ja kaupungeissa on jo tehty ne kipeät ja älyttömät leikkaukset Sotea varten. Kaikki lähi terveyskeskukset on lakkautettu. Nämä ihmistä lähellä olevat erittäin tomivat yksiköt. Ensin lopetettiin omalääkääripalvelut ja sitten itse keskukset. Hyvin monta kunnan ylläpitämää vanhustenhoitoyksikköa on myös lakkautettu, tämän tietävät vanhusten omaiset. Aika on pitkä se palvelujen ja toimintojen lista mitkä on lopetettu ja siirretty yksityiselle puolelle tai korvattu sekä jätetty kokonaan täyttämättä. Kirjoitukseen ei mahdu kaikki ne laitokset, toiminnot ja muut leikkaukset jotka on jo tehty Sotea varten. Tämän kaiken Oulussa on kaikki puolueet ja virkamiehet hyväksyneet muitta mutkitta. Joten meille ei paljon enempää kurjuutta voi enää tarjota, vaikka leikkauksia kyllä pohditaan. Pitää lainata työministeriä lausunnollaan aktiivimallista " kyllä jokin rangaistus pitää olla". No hyvin on lausuttu tekijöiden puolesta.