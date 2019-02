Professori Juha Lavapuron haastattelu sai kansanedustaja Matti Torvisen hiiltymään.

Helsinki

Eduskunnan perustuslakivaliokunta jatkoi tiistaina yleiskeskustelua sote- ja maakuntauudistuksesta annettavasta lausunnosta. Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoi kokouksen jälkeen, että yleiskeskustelu voi näin suuressa asiassa viedä useita päiviä.

Hän ei osannut esittää mitään arviota lausunnon valmistumisajankohdasta. Perustuslakivaliokunnan seuraava kokous on keskiviikkona, mutta kokouksissa käsitellään myös muita asioita.

Valiokuntaan kuuluvan Maria Guzeninan (sd.) mukaan sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyn eteneminen riippuu siitä, miten lukot saadaan avattua.

– Kysymys on mielipide-eroista, millainen painoarvo annetaan perustuslakiasiantuntijoiden näkemyksille.

Valiokunnan jäsen Matti Torvinen (sin.) korosti, että on tärkeätä käydä keskustelu valtiosääntöoikeudellisesti eikä tuhlata aikaa sen kertomiseen, mitä mieltä valiokunnan jäsen on uudistuksesta. Toisen mielipidettä on turha yrittää valiokunnassa muuttaa.

– Pitää miettiä, mitä valtiosääntöoikeuden asiantuntijat ovat sanoneet. Se tässä nyt sitten vaivaa, Torvinen sanoi.

Perustuslakivaliokunta sai maanantaina eteensä sote- ja maakuntauudistuksesta noin 80-sivuisen lausuntoluonnoksen. Lakipykäliä siinä on 335. KUVA: Joel Maisalmi

Hänestä poliitikot ovat velkaa suomalaisille sen, että sote-uudistus saadaan maaliin.

– Tämä on suurten puolueiden poliittista peliä. Jos uudistus kaatuu, niin onko sosialidemokraateilla voimaa viedä oma mallinsa läpi vai käykö niin, että osat vaihtuvat, ja Suomen kansa menettää otteensa politiikan uskottavuuteen?

"Housut nilkkaan"

Torvinen oli tuohtunut professori Juha Lavapuron Ylelle antamasta haastattelusta. Siinä Lavapuro oli todennut, että sote-uudistuksessa on yhä liikaa perustuslaillisia ongelmia eikä nykyinen eduskunta pysty hänen arvionsa mukaan lakipakettia hyväksymään.

Torvisen mukaan valiokunnan käyttämistä asiantuntijoista Juha Lavapuro ja professori Tuomas Ojanen ovat alusta lähtien edustaneet sote-uudistusta vastustavaa kantaa.

– Me olemme hyväksyneet sen heiltä. Mutta nyt he ovat tulleet julkisuuteen, kun taas niin sanotut emeritusasiantuntijat, joita arvostetaan ja kunnioitetaan, eivät ole, Torvinen sanoi.

– Tohtorit Lavapuro ja Ojanen ovat pilanneet valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden tavan toimia. On sovittu, ettei ulos tulla ennen kuin ratkaisu on tullut. Näin juristina en voi sitä ymmärtää. Lavapuro veti kaikilta valtiosääntöoikeuden asiantuntijoilta housut nilkkaan, Torvinen manasi.

Puheenjohtaja Lapintie ei suostunut kommentoimaan professori Lavapuron esittämää kriittistä arviota soten etenemismahdollisuuksista.

– Asiantuntijat voivat luonnollisesti kertoa omia näkemyksiään, mutta eivät yleensä kommentoi, mitä valiokunnassa tapahtuu. Se on ihan oikein, ei kukaan kommentoikaan, mitä valiokunnassa tapahtuu, Lapintie sanoi.