Sote-äänestys menee erittäin tiukaksi Maria Lohelan loikan takia: Laskelmissa puolesta äänestäviä on nyt yksi enemmän kuin vastustajia

Eduskunnan entinen puhemies Maria Lohela ilmoitti maanantaina siirtyvänsä Hjallis Harkimon perustamaan Liike Nytiin.

Kansanedustajien tuki sote- ja maakuntauudistukselle menee täpäräksi, kun sinisten kansanedustaja ja eduskunnan entinen puhemies Maria Lohela kertoi maanantaina loikkaavansa Hjallis Harkimon perustamaan Liike Nytiin.

Eduskunta- tai eurovaaliehdokkaaksi Varsinais-Suomen vaalipiiristä valittu Lohela sen sijaan ei ole lähdössä.

Lohela kertoi tiedostustilaisuudessa äänestävänsä eduskunnassa sote- ja maakuntauudistusta vastaan. Hallituksella on tämän jälkeen eduskunnassa 103 kansanedustajaa.

– Sote-uudistus koostuu kokoomuksen himoitsemasta valinnanvapaudesta ja keskustan vaalimasta maakuntiin perustuvasta hallintomallista. Ensin perussuomalaiset ja sitten siniset ovat kannatelleet sen pystyssä pysymistä.

– Uudistuksen takkuista etenemistä seurattuani en ole lainkaan vakuuttunut siitä, että uudistuksella tavoitellaan sitä, mikä on suomalaisille parasta, vaan sitä, mikä on isoille markkinavoimille parasta. Ihminen ja hänen henkilökohtaiset tarpeensa ovat ajat sitten hukkuneet jonnekin määritelmien ja laskemien sekaan. Jäljellä on vain uusi valtava hallintokoneisto, Lohela perusteli ratkaisuaan.

100 puolesta, 99 vastaan?

Kokoomuksen Elina Lepomäki ja Susanna Koski ovat jo aiemmin ilmoittaneet äänestävänsä sote-uudistusta vastaan. Kun otetaan huomioon, ettei eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) osallistu äänestyksiin, etukäteen arvioituja puolesta äänestäjiä on 100 ja vastaan äänestäviä 99.

Tilanne voi toki muuttua, jos uudistus saa oppositiosta tukea esimerkiksi yksittäisiltä kristillisdemokraateilta. Sote- ja maakuntauudistus on parhaillaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä eikä tiedetä, millaisia muutoksia se siihen vaatii.

Lohela kertoi kiinnostuneensa Liike Nytistä jo viime vuoden keväällä, kun se perustettiin. Hjallis Harkimo otti Lohelaan yhteyttä jo viime toukokuussa.

– Perinteinen politiikka tarvitsee muuttumista ja ravistelua, jotta ihmisiä saadaan laajemmin mukaan ja ottamaan asioihin kantaa. Sinisetkin ajautuivat uudeksi puolueeksi vanhojen joukkoon eivätkä kyenneet käyttämään hetkeä (perussuomalaisten hajoamista) radikaaliin uudistamiseen, Lohela sanoi.

Ei täysi yllätys sinisille

Sinisten eduskuntaryhmä ei täysin yllättynyt Lohelan ratkaisusta. Lohela menetti eduskunnan puhemiehen paikan sen jälkeen, kun perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi kesällä 2017 ja siniset jatkoivat hallituksessa säilyttäen kaikki ministeripaikkansa.

Tämän jälkeen Lohela on ollut eduskunnassa sangen näkymätön. Hän on ilmoittanut muuttavansa Turusta pääkaupunkiseudulle ja luopuvansa myös Turun kaupunginvaltuustopaikasta.

Sinisten eduskuntavaaliehdokkuudesta hän oli kieltäytynyt jo aikaisemmin.

Lohela kertoi loikkauksestaan sinisille vasta maanantaina. Sinisten puheenjohtajan, ministeri Sampo Terhon mukaan Lohelan siirtyminen ei vaikuta sinisten vaaliasetelmiin.

– Ikävä uutinen, joka ei muuta meidän suunnitelmiamme. Siniset jatkaa täysillä, Sampo Terho kommentoi loikkausta tiedotteessaan.

– Vaalit ovat joukkuelaji, mutta aivan kuten joukkueurheilussakin, hyvä joukkue pärjää, vaikka pelaajia lopettaa tai vaihtaa toiseen seuraan, Terho totesi.

Terho kertoo Lännen Medialle, että Lohelan leipiintyminen sote-uudistukseen tuli hänelle yllätyksenä.

– En tiennyt siitä, että hän on tullut sitä näin päättäväisesti vastustamaan sitä uudistusta, Terho sanoo.

Maria Lohela, onko loikkanne takana katkeruutta sitä kohtaan, että perussuomalaisten hajoamisen seurauksena menetitte paikkanne eduskunnan puhemiehenä. Olitte ainoa, joka sinisissä kärsi perussuomalaisten hajoamisesta.

– En joutunut kärsimään siinä millään tavalla, koska mehän menimme täysin eduskunnan pelisääntöjen mukaan. Puhemiehen paikka on yksi luottamustehtävä muiden joukossa. Sanoin jo silloin, että politiikassa ei kenenkään pidä asemiinsa rakastua.

Tulitte uranne alkuvaiheessa tunnetuksi maahanmuuttokriitikkona. Keskustelitteko tästä asiasta, kun Harkimo otti teihin yhteyttä?

– Ei keskusteltu. Kävimme läpi vain Liikkeen tavoitteita ja sitä, mihin liike pyrkii. Allekirjoitan kaikki sen tavoitteet.

Mitä terveisiä haluatte lähettää sinisille, jotka pettyivät teidän ratkaisuunne?

– Haluan kiittää hyvästä työtoveruudesta tähän asti. En toivota mitään muuta, kuin kaikkea hyvää.

Mitä teette eduskuntauranne jälkeen?

– En todellakaan tiedä, mitään teen huhtikuun jälkeen. Kukaan ei ole luvannut yhtään mitään.

Millaista roolia eduskuntavaaleissa kaavailette Maria Lohelalle, kun hän ei ole itse ehdokkaana, Hjallis Harkimo?

– Isoa tietenkin. Kansanedustajaehdokkaat tarvitsevat vaaleissa tukea henkilöltä, joka on ollut kansanedustajana kahdeksan vuotta. Hänellä on enemmän kokemusta kuin minulla.

Aiotteko vielä yrittää vedota Lohelaan, jotta hän lähtisi sittenkin Liike Nytin eduskuntavaaliehdokkaaksi?

– En aio vedota.