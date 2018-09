PAM:n puheenjohtaja puhui eilen uutisissa, että nyt ollaan pienen ihmisen puolella. Miten kaukana elämästä tuo ihminen on? Kun puhutaan alle 20 henkeä työllistävistä yrityksistä, puhutaan pienistä, perheomisteisista yrityksistä. Näissä ainoa pieni ihminen on yrittäjä, jonka vastassa on valtava AY-koneisto lakimiehineen...