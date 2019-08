SOS-Lapsikylän mukaan satujen osuus on vähentynyt perheiden ajankäytössä – Nyt kampanjoidaan kehopositiivisesta ankanpoikasesta

Tietoliikennekonserni DNA ja SOS-Lapsikylä-järjestö julkaisevat kahdeksan modernisoitua klassikkosatua ja toivovat, että perheet tavoittavat ne mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Tietoliikennekonserni DNA:n ja SOS-Lapsikylän Satuillaan-kampanjassa tunnetut klassikkosadut tuodaan nykypäivään modernisoituina versioina.

SOS-Lapsikylässä on tehty huomio, että satujen osuus perheiden arjessa on vähentynyt. Samaan aikaan myös lasten lukutaidon on todettu rapautuvan

Kampanjan tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja vanhemmille yhteisiä hetkiä satujen parissa ja muistuttaa satujen tärkeydestä osana lapsen kehitystä. Kampanjan aikana julkaistaan kahdeksan modernisoitua klassikkosatua äänikirjoina ja teksteinä.

Tulossa on ainakin Kehopositiivinen ankanpoikanen, joka ei siis ole perinteinen Ruma ankanpoikanen.

Satuja julkaistaan yksi viikossa. Ensimmäinen satu, Nellin ja Vihreän Ketun satuseikkailu: Ruma ankanpoikanen, julkaistaan maanantaina 5.8. Yhteensä modernisoituja satuja julkaistaan kahdeksan.

SOS-Lapsikylä on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on suojella lasten oikeuksia ympäri maailmaa.

Sadut osaksi arkea matalalla kynnyksellä

– Suomessa on paljon perheitä, joissa ei ole ääneen lukemisen ja satujen perinnettä. Satuillaan-kampanja tarjoaa kaikille perheille mahdollisuuden ottaa sadut osaksi arkea matalalla kynnyksellä. Näin voimme samalla edistää lasten ja vanhempien yhdessäoloa, SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen kertoo tiedotteessa.

– Nykyisin painotetaan paljon tietosisältöjä. Me tuomme niiden vastapainoksi satumaailman. Saduilla on suuri merkitys lapsen mielikuvituksen kehittymisessä ja leikeissä, jotka puolestaan edistävät luovuutta. Sadut ovat myös hyvä tapa houkutella lapsia lukemisen pariin, Palsanen sanoo.

Kampanjan klassikkosatuina ovat muun muassa Ruma ankanpoikanen, Tulitikkutyttö ja Kolme pientä porsasta. Satujen modernisoinnin on tehnyt lastenkirjailija Nora Surojegin.

Kaikki sadut julkaistaan digitaalisessa muodossa sekä äänikirjoina että tekstiversioina.

– Halusimme tuottaa uniikkia sisältöä, joka tuo uuden ulottuvuuden tuttuihin klassikoihin. Sadut antavat mahdollisuuden oivaltaa jotain elämästä ja opettavat rohkeudesta. Modernisoimalla satuja voimme tarjota niin vanhempia kuin lapsia kiinnostavia tarinoita ja tuoda heidät yhteen satujen äärelle, DNA:n viestintäjohtaja Vilhelmiina Wahlbeck kertoo.

Sadut tulevat kuunneltaviksi Spotifyhin, Suplaan, Apple Podcastiin sekä Acastiin. Satujen tekstiversiot julkaistaan kampanjasivulla: www.dna.fi/satuillaan.