Sopuisat Stubb ja Weber haluavat vahvemman EU:n – ehdokkaat kokevat että unionia kovistellaan monelta taholta

EU:n komission puheenjohtajaksi haluavat saksalainen Manfred Weber ja suomalainen Alexander Stubb ottivat keskiviikkona yhteen väittelyssä. Stubb ja Weber pyrkivät aluksi keskusta-oikeistolaisen europuolueen EPP:n kärkiehdokkaaksi, josta voi EPP:n vaalivoiton seurauksena tulla komission johtaja.

Kyseessä oli ennemmin keskustelu kuin väittely, koska ehdokkaat olivat hyvin samanmielisiä monista kysymyksistä. Molemmat kokevat, että EU:ta kovistellaan monelta suunnalta.

– Venäjä ja Kiina ovat nykyisin EU:n ja sen arvojen vastustajia. Venäjä haluaa heikon Euroopan. EU:n sisältä käsin populisimi sekä ääriliikkeet haastavat meitä. Meidän on saatava uudelleen yhteys ihmisiin, Weber puhui.

– Yhteisiä arvojamme vastaan hyökätään esimerkiksi Puolassa ja Italiassa. Ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja demokratia on paketti, jota ilman olemme hukassa, totesi puolestaan Stubb.

Sekä Weber että Stubb ovat EU-myönteisiä poliitikkoja ja uskovat eurooppalaisen yhteistyön pystyvän ratkaisemaan monia ongelmia.

Keskiviikkona keskustelussa oli muun muassa maahanmuutto.

– Ulkorajojamme on valvottava ja meidän on myös autettava esimerkiksi Syyriaa ja monia Afrikan maita ihmisten takia ja muuttoliikkeen hillitsemiseksi, Weber kertoi.

Stubb oli samoilla linjoilla ulkorajavalvonnasta, mutta lisäsi myös ilmastonmuutoksen torjunnan mukaan työlistalle.

– Jos maapallon lämpenemistä kahdella asteella ei pystytä estämään, vuoden 2015 maahanmuuttokriisi on lasten leikkiä tulevaan muuttoliikkeeseen verrattuna, Stubb sanoi.

Yhdet kovimmista väliaplodeista keskustelussa sai Weber, kun hän kehui EPP:n ja sen jäsenpuolueiden roolia eurokriisin jälkien korjaamisessa.

EU:n päätöksenteossa ei Weberin mielestä pitäisi jatkossa käyttää kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä vaan enemmistöpäätöksiä, jotta ratkaisuja saadaan aikaan.

– Meidän on myös tehtävä rohkeasti päätöksiä. Jos jokin ratkaisu on esimerkiksi 30 vuoden ajanjaksolla hyödyllinen, se on tehtävä, vaikka siitä ei heti pidettäisi, hän sanoi.

Myös Stubb painotti ratkaisujen löytämistä ja toivon luomista.

– Aivan liian monet valtiojohtajat luovat nykyisin pelkoa ja vihaa esimerkiksi maahanmuutosta puhuessaan. Meidän on myös katsottava itseämme peiliin ja mietittävä, mitä olemme tehneet väärin, Stubb totesi.

Keskustelun toteutuminen oli voitto Stubbille, koska aluksi ehdokkaiden keskeistä väittelyä ei ollut tarkoitus järjestää. Weber sekä europuolue EPP olivat aluksi nihkeitä väittelylle.

Helsingin messukeskuksen sali oli täynnä kuulijoita, kun kaksikko kävi keskustelunsa.