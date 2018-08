Soini kohautti taas aborttilausunnolla, hallituskumppanit kritisoivat

Ihan oikein, että Soini hiukan palauttaa maanpinnalle nuo pöyristyjät. Vaikken Soinia kannata, enkä tuota kannanottoa, niin silti on aina yhtä hauskaa huomata miten Soini räjäyttää suvaitsevaisten pöyristyjien tajun.

Soinilla on jo niin paljon parempi duunimesta, että hän voi jo oikeasti sanoa mitä on mieltä näistä Arkadianmäen pelleistä ja vähät välittää kenenkään siunailuista. Hyvä, keep going!