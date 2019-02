Soini kerää isähahmollaan sympatiaa Virossa

Presidentti Kersti Kaljulaid myönsi ulkoministerille korkean ansiomerkin. – Kiva, että naapurissa tykätään.

Tallinna kylpee aurinkoisessa kevätsäässä. Taksi poimii reportterikaksikon Viron presidentin Kersti Kaljulaidin linnan liepeiltä.

Kuljettajaa kiinnostaa, mistäs Suomen tytöt tulevat. He tulevat seuraamasta ulkoministeri Timo Soinin (sin.) vierailua, jonka aikana hänelle myönnettiin Viron presidentin kunniamerkki.

Eikä kyse ollut mistä tahansa merkistä, vaan Maarjamaan ristin ritarikunnan toisen luokan ansiomerkistä.

– Teidän ulkoministeri. Toden totta. Hänestä on nyt paljon kirjoitettu lehdissämme. Tiesittekö, että hän on täällä erittäin suosittu suomalainen. Meillä virolaisilla on tunne, että hän pitää hahmollaan meidänkin puolta suomalaisten lisäksi, kuljettaja juttelee.

Samansuuntaista viestiä kuuluu muualtakin kaupungista. Onko näin, että Soini on etelänaapurissa suositumpi kuin kotimaassa?

Soini kertoo Lännen Medialle olleensa jopa liikuttunut, kun sai tiedon ansiomerkistä.

– Kyllä siinä taidettiin vähän tihruttaa.

Ulkoministeri päätti heti, että hän lähtee noutamaan merkkiä itse. Sen verran isosta jutusta oli kyse.

Suomen Tallinnan suurlähetystön mukaan ansiomerkki myönnettiin Soinille nimenomaan henkilökohtaisista ansioista.

– Kyllä tämä lämmittää. Onhan minulle väitetty Suomessa, etten ole hoitanut suhteita hyvin. On kiva huomata, että edes naapurissa mietitään toisella lailla.

Tällä kommentilla Soini viittaa hänen abortin vastaisiin toimiin viime vuonna.

Aborttijuttu painaa

Asia painaa selvästi Soinia vieläkin, vaikka asia on taputeltu.

Ulkoministerin osallistuminen abortin vastaiseen kynttiläkulkueeseen aiheutti tuolloin rajun reaktion kotimaassa.

Aiemmin hän oli kirjoittanut Argentiinan olevan hieno maa, kun se kiristi aborttilainsäädäntöään.

Soinin sanomisia puitiin eduskunnassa jopa luottamuslauseen muodossa. Soini selvisi kuivin jaloin. Hän vetosi uskontoonsa, katolilaisuuteen.

Soini sai silloin myös moitteet oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä, vaikka ratkaisun mukaan mitään laitonta ei ollut tapahtunut.

– Yksikään ulkoministeri maailmalla ei ole sanonut koko asiasta koskaan mitään. Se, että olisin vahingoittanut toimillani jotakin, on vale, hän painottaa.

Hyvät kumppanit

Tällä viikolla Soini on käynyt jo Brysselissä sekä Roomassa ja Vatikaanissa. Viikonlopun kruunasi Viro ja saatu tunnustus.

Soinin lisäksi vastaavan ensimmäisen luokan ansiomerkin saa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Vierailun aikana Soini tapasi presidentti Kaljulaidin lisäksi ulkoministeri Sven Mikserin.

Soini sanoo, että Suomi ja Viro ovat siitä hyvät kumppanit, että ne molemmat hyödyttävät toisiaan.

– Yhteistyötä on paljon, investointeja, työssäkäyntiä. Mehän puhumme jo Talsingistä, eli Helsingin ja Tallinnan yhdistelmästä.

Soini kehuu virolaisten nopeutta tehdä päätöksiä.

– Täällä osataan yhdistää bisnes ja politiikka. Homma sujuu.

Soini muistelee, että hän kävi nuorena miehenä 1980-luvulla Tallinnassa ja mietti silloin, että olisipa upeata, jos tämä maa olisi joskus itsenäinen. Näin kävi.

Kun on juttusilla ulkoministerin kanssa, niin pakkohan se on kysyä, että mitä jatkossa? Vaihtoehtoja on neljä niin kuin Haluatko miljonääriksi -pelissä. Joko a) Soini luopuu politiikasta, b) on ehdolla eduskuntaan, c) on ehdolla EU-vaaleissa tai d) on ehdolla molemmissa vaaleissa.

Ehdotan, josko kone poistaisi kaksi vaihtoehtoa. Soini ei suostu.

– Yksi vastaus on oikein. Olen tehnyt päätökseni. Siitä myöhemmin.

Tähän on tyytyminen.