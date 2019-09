Söikö koirasi maasta löytyneen nuuskatyynyn tai tupakantumpin? – "Sähkösavukkeet ovat uusi ongelma"

Jos lemmikki on niellyt tupakkatuotteen tai nuollut sähkötupakan nestettä ja ilmenee nikotiinimyrkytyksen oireita, tulee hakeutua välittömästi eläinlääkärin luokse.

– Nikotiinimyrkytyksen oireet riippuvat annoksen määrästä sekä koiran koosta. On raportoitu, että tappavan myrkyllinen annos vaihtelisi 20-100 milligramman välillä per koira. Tupakkatuotteista saatu nikotiiniannos on syötynä suurempi ja vaarallisempi kuin poltettuna, joten koira voi saada herkästi myrkytysreaktion, jos syö niitä, sanoo LemmikkiHelpin etäeläinlääkäri, LähiVetin Eva Kaisti.

Myrkytysoireet alkavat yleensä nopeasti, noin 15 minuutin kuluttua nikotiinin syömisestä.

Yleisimpiä nikotiinimyrkytyksen oireita ovat vapina, heikkous, horjuva liikkuminen, nopea tai vaikea hengitys, kuolaaminen ja pahoinvointi.

Hoitamaton myrkytys voi johtaa hengityslihasten halvaantumiseen ja koira saattaa jopa kuolla, koska ei pysty hengittämään.

Nikotiinipurukumissa on 2-4 milligrammaa nikotiinia per purkkapala, nuuskatyynyssä 10-30 milligrammaa, tupakassa 9-30 milligrammaa nikotiinia. Nikotiinilaastarissa on 10-100milligrammaa nikotiinia per laastari.



Perinteisten tupakkatuotteiden myrkky on sidottu muihin ainesosiin ja imeytyy suhteellisen hitaasti, eikä täten aiheuta nopeaa hengityslamaa ja tukehtumiskuolemaa. Usein lemmikki oksentaa, kun tuotteiden ainesosat korventavat vatsassa, ja vältytään kuolemantapauksilta.



– Sähkösavukkeet ovat uusi ongelma. Niiden neste sisältää paljon makuaineita, mikä voi motivoida etenkin koiria lähtemään ryöstöretkelle. Nikotiini on nestemäisessä muodossa ja päätyy jo limakalvoilta ja jopa iholta, sekä tietysti mahasuolikanavasta nopeasti verenkiertoon.

– Suomessa saa myydä nikotiininesteitä 10 millilitran täyttösäiliöissä, joissa on nikotiinia korkeintaan 20 milligrammaa millilitrassa. Yhdessä täyttösäiliössä voi siis olla jopa 200 milligrammaa nikotiinia. Ulkomailta tuoduissa vielä enemmän. Tämä yksi säiliöllinen voi siis koitua minkä tahansa kokoisen koiran kohtaloksi, Kaisti sanoo.