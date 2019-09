Sofia Renard syntyi sydän oikealla puolella – Ei puhu, mutta liikkuu, paahtaa leipää ja muuttaa pian 18-vuotiaana omilleen äitinsä perustamaan hoivakotiin

Riitta Peltoselle kaikkein tärkein arvo on avoimuus. Hän haluaa tehdä kehitysvammatoimintaa näkyväksi. Sofiakylään ei ole vierailuaikoja, vaan omaisilla on sähköoviin tunnistelätkät ja he voivat tulla milloin vain käymään. KUVA: Lännen Media