SK: Ministeri Berner ei ilmoittanut virkamieseettiselle neuvottelukunnalle siirtymisaikeistaan

Kylläpä tästä nyt yritetään vääntää isompaa asiaa kun oikeasti on. Kyseessä on Suositus, eli se on suositus ilmoituksen tekemisestä.

Lisäksi valinta on vasta tulossa eli Berner on ehdolla vasta, ei valittu. Ja lisäksi pörssiyritysten nimeämisissä taitaa olla joitain lakipykäliäkin ilmoituksista tms?