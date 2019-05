Sitran rahojen käyttöön suhtaudutaan maltillisesti tulevassa oppositiossa: "Ehkä halusi olla proaktiivinen"

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ehdottaa 100 miljoonan euron kertapanostusta taseestaan. Rahojen käytöstä saa päättää Suomen tuleva hallitus. Keväällä kokoontunut parlamentaarinen työryhmä ei saanut aikaan päätöstä Sitran taseen kohtalosta.

Keväällä 2019 parlamentaarinen työryhmä pohti Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran tulevaisuutta. Silloin ei saatu yksimielistä päätöstä Sitran taseeseen koskemisesta.

Keskiviikkona Sitran hallitus kuitenkin päätti, että taseesta irrotetaan 100 miljoonaa euroa, joka käytetään Sitra-lain mukaisesti Suomen kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Käytännössä rahat menevät mahdollisesti syntyvälle Antti Rinteen (sd.) hallitukselle sijoitettavaksi.

Opposition suhtautuminen maltillista

Tulevassa oppositiossa suhtauduttiin maltillisesti Sitran rahojen käyttöön.

– Tästä asiasta päättäminen on uuden hallituksen ja Sitran uuden hallintoneuvoston asia, sanoi kansanedustaja Arto Satonen (kok.).

Satonen kuului parlamentaariseen työryhmään jäsenenä.

Niin ikään työryhmän jäsenenä ollut Elina Lepomäki (kok.) oli vähäsanainen. Hän myönsi, että Sitran päätös liittynee meneillään oleviin hallitusneuvotteluihin.

– Tämmöistä viestiä sieltä säätytalolta on kuulunut. Ehkä Sitra halusi olla proaktiivinen, totesi Lepomäki.

"Eivät keksineet käyttöä"

Parlamentaarisen työryhmän jäsenen, kansanedustaja Ville Vähämäen (ps.) mukaan rahojen käyttö ei ole yllätys, koska sdp on pitänyt asiaa esillä.

Vähämäki muistuttaa, että rahat ovat alun perin valtiolta, ja nyt ne tavallaan palautetaan osittain.

– Koska kysymys on Sitran hallituksen päätöksestä, he ovat nähneet, että haluavat palauttaa rahat. He eivät ole keksineet käyttöä niille, Vähämäki sanoi.

Sitran toimintaa on rahoitettu vuosittain peruspääoman 30–40 miljoonan euron tuotoilla. Peruspääomaa oli vuoden 2018 lopussa 776 miljoonaa euroa. Tästä peruspääomasta aiotaan siis poistaa kerralla käyttöön 100 miljoonaa euroa.