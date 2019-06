Sisu-pastillin voimalla sote-paketin kimppuun

Saarikko, Rehula, Huovinen - tuttu suomalaisnamu on jo perinne.

Perhe- ja peruspalveluministeri Anneli Saarikko (kesk.) kertoo facebook-sivuillaan, miten hän ehti keskiviikkona ennen keskustan puoluevaltuuston kokousta piipahtaa "kotonaan" eli sosiaali- ja terveysministeriössä.

– Tehtävä päättyy huomenna. Haikea, mutta eteenpäin menevä mieli, etuoikeutettu olo, hän tilittää.

Saarikko kertoo, että hän jättää seuraajalleen, kuka hän sitten onkaan, Sisu-askeja ja rohkaisukirjeen.

– Niin jätti minullekin aikanaan edeltäjäni Juha Rehula. Perintönä jää myös sote-uudistus, taas kerran, ministeri kirjoittaa.

Eikä tarina lopu tähän.

Rehula vastasi facebookissa nopeasti, että myös häntä odottivat ministerin pöydällä Sisu-askit aikoinaan. Ne oli jättänyt Rehulan edeltäjä Susanna Huovinen (sdp.).

Sote-uudistusta on yritetty koota usean hallituksen aikana. Nyt sitä yritetään viedä maaliin Antti Rinteen (sdp.) vetämässä hallituksessa. Hallitusohjelma lähtee maakuntamallista, joka oli keskustan käsialaa. Maakuntia on 18, aivan kuten keskusta on haaveillutkin.

Keskusta päättää tänään myöhemmin illalla ministereistään. Monissa spekulaatioissa on arvioitu, että Saarikko kuuluu jälleen ministerilistaan. Hän saa syyskuussa toisen lapsensa, mutta vaihtoehto voi olla jälleen se, että jokin salkku puolitetaan niin kuin menneellä kaudella.