Sisäministeriön kansliapäällikkö al-Holista palaavien sopeuttamisesta: "Toimenpiteet jatkuvat yksittäisten ihmisten osalta jopa useita vuosia"

Ulkoministeriö on vaitonainen al-Holin leiriltä tehtävän ensimmäisen kotiutuksen yksityiskohdista. Leiriltä kotiutetaan ensi vaiheessa kaksi lasta.

Viranomaiset valmistelevat kahden suomalaisen lapsen kotiuttamista Syyrian al-Holin leiriltä. Asiasta tiedotti ulkoministeriö torstaina. Ulkoministeriö sanoi tiedottavansa seuraavan kerran, kun lapset ovat turvassa ja suomalaisviranomaisten hallussa.

Ulkoministeriö ei vielä kertonut, milloin lapset saapuvat Suomeen.

Torstaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat hallituksen periaatepäätöksestä suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä.

Hallitus linjasi maanantaina, että leirillä olevat suomalaislapset pyritään kotiuttamaan mahdollisimman nopeasti. Aikuisten auttamiseen pois leiriltä viranomaisia ei velvoitettu. Käytännössä myös aikuisia voidaan kotiuttaa, jos lasten etu siitä vaatii. Leiriä hallinnoivat kurdit eivät ainakaan toistaiseksi ole olleet valmiita laskemaan leiriltä lapsia pois ilman vanhempien suostumusta.

Kotiuttamispäätöksistä vastaavat ulkoministeriön virkamiehet tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Päävastuussa on ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) nimittämä erityisedustaja.

Tämän viikon torstaita oli aiemmin pidetty varautumissuunnitelmissa mahdollisena päivänä ensimmäiselle kotiutuslennolle. Mahdolliset paluupäivät on otettu huomioon muun muassa työvuorosuunnittelussa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevan kunnan lastensuojelussa on Lännen Median tietojen mukaan oltu osittaisessa valmiustilassa jo yli kahden viikon ajan.

Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoja varautumisesta tiettyihin kotiuttamispäiviin.

"Lapset todennäköisesti traumatisoituneita"

Leiriltä olevien vastaanottamiseksi on laadittu yksityiskohtaiset suunnitelmat viranomaisten yhteistyönä.

– Haluamme varmistaa, että Suomi on myös tulevaisuudessa turvallinen maa. Siksi tavoitteena on, että nämä lapset ja mahdolliset muut palaajat kotoutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan. Sitä varten viranomaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä. Toimenpiteet eivät rajoitu vain tähän hetkeen, vaan jatkuvat yksittäisten ihmisten osalta jopa useita vuosia, toteaa sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi ulkoministeriön tiedotteessa.

Viranomaiset perustelevat niukkaa tiedotuslinjaa palaajien, varsinkin lasten yksityisyyden turvaamisella.

– Lapset ovat todennäköisesti eri tavoin traumatisoituneita, joten he tarvitsevat monenlaista tukea. Heidän tilannettaan ja kehitystään tuetaan ja seurataan pitkäjänteisesti”, sanoo kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Al-holin leirille on suljettu Isisin taistelijoiden perheenjäseniä ja heidän lapsiaan sen jälkeen, kun Isisin viimeinen tukikohta vallattiin.

Al-holin leirillä on ollut yksitoista suomalaista naista ja noin kolmekymmentä lasta. Suomalaiset lapset ovat tiettävästi 1–13-vuotiaita. Useimmat ovat syntyneet Syyriassa, mutta osa on päätynyt sinne vanhempiensa mukana.

Juttua on päivitetty klo 17.30. Juttua on päivitetty ajantasaisemmaksi ja lisätty kansliapäälliköiden kommentit. Otsikkoa on muokattu.