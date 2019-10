Oikeusasiamiehelle ei ole tullut kanteluita poliisin toiminnasta viime lauantain mielenosoituksessa. Mielenilmaus vastusti Turkin sotatoimia Koillis-Syyriassa. Mielenosoittajat ja järjestäjät ovat kritisoineet poliisia etälamauttimen käytöstä ja kaiutinauton kieltämisestä. Tänään torstaina järjestetään uusi mielenosoitus eduskuntatalon edessä.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) pyytämä selvitys poliisin toiminnasta Turkin sotatoimien vastaisessa mielenosoituksessa valmistuu vielä tällä viikolla. Selvityspyyntö toimitetaan viimeistään perjantaina, Poliisihallitus kertoo Lännen Medialle.

Ohisalo ilmoitti sunnuntaina Twitterissä, että hän pyytää poliisilta selvitystä sen toiminnasta viikonlopun mielenosoituksissa.

Selvityspyyntö liittyy kurdien viime lauantaina järjestämään, Turkin sotatoimia Syyrian kurdialueella vastustaneeseen mielenosoitukseen, jossa poliisi muun muassa käytti etälamautinta.

– Poliisin tehtävä on turvata niin mielenosoittajien kuin sivullisten perusoikeuksia. Luottamus poliisiin on pidettävä vahvana, jotta turvallisuuden tunne voi kasvaa, Ohisalo kirjoitti Twitterissä.

Ministeri kertoi tiistaina eduskunnassa, että hän keskusteli tilanteesta poliisiylijohtajan kanssa jo viikonloppuna (Yle 22.10.).

Ohisalon mukaan hän on kysynyt yleistä selvitystä siitä, mitä on tapahtunut viikonlopun aikana. Tarkoitus on käydä läpi varautumista ja tilannekuvaa.

Ei kanteluita oikeusasiamiehelle

Mielenosoituksen järjestäjät ja osallistujat ovat kritisoineet poliisin toimintaa sosiaalisessa mediassa.

Erityisesti on arvosteltu etälamauttimen käyttöä ja kaiutinauton kieltämistä sekä poliisin raskasta varustusta. Myös sisäministerin selvityspyyntöä on kritisoitu.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle ei ole tullut kanteluita poliisin toiminnasta lauantain mielenosoituksessa ainakaan keskiviikkoon mennessä, kerrotaan oikeusasiamiehen kirjaamosta.

Poliisin mukaan mielenosoituksen alkuvaiheen tapahtumista on kirjattu rikosilmoituksia muun muassa kokoontumisrikkomuksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Helsingin poliisin mukaan ketään ei ole tähän mennessä otettu kiinni. Mielenosoitukseen liittyen ei ole myöskään kirjattu enempää rikosilmoituksia mielenosoittajien tai poliisien toiminnasta.

Poliisiauton liikkuminen estettiin ja poliisia vastustettiin

Poliisin arvion mukaan lauantain mielenosoitukseen osallistui noin 300 henkilöä.

Poliisi kertoo neuvotelleensa tunnin ajan mielenosoituksen järjestäjien kanssa, ennen kuin mielenosoitus lähti liikkeelle.

Järjestäjien toiveena oli liikkua kulkueen kärjessä autolla, mutta turvallisuussyistä poliisi ohjeisti järjestäjiä jättämään auton pois kulkueesta.

Poliisin mukaan järjestäjät kieltäytyivät noudattamasta ohjeita, jolloin poliisi määräsi järjestäjiä jättämään auton pois. Määräyksestä huolimatta ajoneuvo lähti kulkueen mukaan, ja poliisi pysäytti kulkueen heti Narinkkatorille Kamppiin.

Poliisi joutui lopulta rikkomaan ajoneuvon ikkunan pysäyttääkseen kaiutinauton. Joukkoja hallittiin muun muassa poliisin ratsukoiden avulla.

Lähes samaan aikaan useampi mielenosoittaja esti poliisiauton liikkumisen, poliisi kertoo. Tässä yhteydessä poliisi joutui käyttämään etälamautinta henkilöön, joka vastusti poliisia.

Tämän jälkeen mielenosoitus pääsi liikkeelle ja jatkui rauhallisesti.