Sisäministeri Mykkänen: "Olisin kommentoinut lentotapausta toisin, jos rikostutkintaa ei olisi"

No nyt alkoi pelottamaan aiemmat kommenttinsa seisomaan nousun hiljaisesta hyväksymisestä. Tuollainen asenne kun saattaa helposti maksaa jatkopaikan ensi vuoden vaaleissa.

No äänestäjien on hyvä huomata että Mykkäsen todellinen asenne on alkuperäiset kommentit. Jä äänestää niiden mukaisesti, jos nyt tuollaista henkilöä miettii äänestävänsä.