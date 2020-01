Sisä-Suomen poliisi etsii Tampereella tiistaiaamuna tapahtuneesta murhasta epäiltyä miestä – epäilty saattaa olla vaarallinen

Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella Viialan kaupunginosassa tiistaina 28. tammikuuta kello 6.00 ja 7.13 välillä tapahtunutta henkirikosta murhana. Poliisi pyytää yleisön vihjeitä henkirikoksen epäillyn tekijän liikkeistä.

Keski-ikäinen mies joutui tiistaiaamuna henkirikoksen uhriksi Tampereen Vasaratiellä. Uhri oli asunut asunnossa, josta hänet löydettiin.

Poliisin mukaan epäilty tekijä oli poistunut paikalta maastoon ja noussut Leipakantielle. Epäillystä saatu jälki jatkui Leipakantieltä lounaaseen kääntyvälle polulle ja siitä maastoon meluvallin päälle. Epäilty oli noussut Turtolankadun sillalle ja ylittänyt Pyhäjärventienja jatkanut matkaansa eteläänpäin Pyykkiojankadun suuntaan.

Sisä-Suomen poliisi kertoo epäillyn olevan nuorehko, noin 175 senttimetriä pitkä mies. Häntä kuvataan hoikaksi tai normaalivartaloiseksi. Hänellä ei ole partaa.

Miehellä oli pihassa ollessaan tumma pipo, jonka alareuna oli taitettu kaksikerroin, mutta on mahdollista, että hän on poistunut ilman pipoa. Jalassa epäillyllä on ollut ulkoiluhousujen tyyppiset housut ja mahdollisesti varrelliset kengät. Päällään epäillyllä on ollut mustavalkoinen takki, jossa on mahdollisesti E-kirjaimella alkavaa kirjoitusta.

Tekijä on poliisin tietojen mukaan loukkaantunut ja hän on vuotanut tai vuotaa yhä verta. Epäilty saattaa olla vaarallinen.

Poliisi pyytää yleisön vihjeitä sähköpostilla osoitteeseen keskitettytutkinta.sisa-suomi(at)poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 399 8024.