Sirkka-Liisa Anttila: Ilmastokeskustelu vaatii tolkkua – "Käynnissä on kilpalaulanta siitä, kuka ampuu Suomea eniten jalkaan"

Toki Sirkan ikäpolvellekkin pitää antaa demokratiassa mahdollisuus mielipiteeseen. Tietenkin kun hän edustaa reilusti yli 75v ikäluokkaa (ikäluokka joka on ollut globaalisti tuhomassa maailmaa ja kiihdyttänyt päätöksillään ja politiikallaan ilmaston lämpenemisen siihen tilaan missä nyt ollaan) niin hänen kommenttinsa hivenen aiheuttaa myötähäpeän tunnetta. Ja hyvinhän se tosiaan on onnistunut tuo kestävämpi kehitys maailmalla kun se on jätetty yksilön vastuulle, eikö totta? Suomalaiset saattavat olla koulutettua kansaa, mutta niin sitä vaan täälläkin edelleen on kivihiilivoimalaitosta ja turve on uusiutuvaa energiaa ja on länsieurooopan vanhin autokanta jne. Kyllä ne ihmiset itse osaa, ei siinä tarvita poliittista ohjausta. Ja ihan turhaa vouhottovat siitä ilmastonmuutoksesta ja jäätiköiden sulamisesta. Kyllä ne nuoremmat sukupolvet hoitaa sillä aikaa kun sikatilallinen on eläkkeellä. Ja täällä Suomessa on kiva nauttia lämpöisistä kesistä. Vedenpinnan nousu on tervetullutta kun tuo Perämerikin pakenee maan nousun vuoksi. Pääsee rantasaunalta isommalla veneellä nätisti merelle.