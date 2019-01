Sipulikanavan perustajan huumejutun puinti alkaa – Pimeän verkkosivun pitäjän oikeudenkäynti on ensimmäinen laatuaan Suomessa

Vuonna 1973 syntynyt vantaalaismies on syytettynä törkeästä huumausainerikoksesta, koska hän ylläpiti Tor-verkossa toiminutta Sipulikanavan /tori/-osiota. Palstalla käytiin avointa huumekauppaa, ennen kuin viranomaiset sulkivat sen. Jutun puinti käynnistyy tiistaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Vantaalla.

Syyttäjä nosti vuonna 1973 syntynyttä it-alalla työskennellyttä suomalaista miestä vastaan syytteen törkeästä huumausainerikoksesta, koska hänen ylläpitämällään Sipulikanavalla käytiin avointa huumekauppaa.

Sipulikanava on anonyymissä Tor-verkossa vuosina 2014–2017 toiminut sivusto. Sen toiminta lakkasi loka–marraskuun vaihteessa 2017 sen jälkeen, kun tulli ja poliisi tekivät kotietsinnän epäillyn kotiin.

Varsinaisesti syyte koskee Sipulikanavan /tori/-osiota, jonka kautta syyttäjä uskoo ylläpitäjän välittäneen suuria huumemääriä sivuston toiminta-aikana. Syytteen tarkka sisältö selviää oikeudenkäynnin alussa tiistaina.

Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston mukaan syytetty on esitutkinnassa kiistänyt rikoksen mutta tunnustanut sivuston perustamisen ja ylläpidon. Lännen Media tavoitti maanantaina syytetyn asianajajan Merja Annalan, mutta hän ei toistaiseksi kommentoinut päämiehensä syytettä.

Epäilty on myös itse kommentoinut tapausta esimerkiksi MTV Uutisille sen jälkeen, kun syyte nostettiin.

– Tiedostin, että mentiin rajalla, enkä yllättynyt syytteistä, syytetty totesi MTV:lle marraskuussa.

Ensimmäistä kertaa syytteessä sivuston ylläpitäjä

Käräjäoikeudessa käsiteltävä juttu on Suomessa poikkeuksellinen.

Kihlakunnansyyttäjä Anna-Riikka Ruuth Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastosta kertoo, että kyse on ensimmäisestä Suomessa käsiteltävästä jutusta, jossa verkkosivuston ylläpitäjää vastaan on nostettu syyte huumerikoksesta.

– Eli täyttyykö rikoksen tunnusmerkistö sillä, että ylläpitää sivustoa, jonka kautta myydään huumeita, Ruuth selventää.

Oikeudenkäyntiä edeltänyt tutkinta on ollut laaja.

Tulli käynnisti esitutkinnan vuonna 2017, ja tutkinta on paisuttanut jutun esitutkintapöytäkirjan noin 17 000 -sivuiseksi. Pitkä tutkinta on johtanut siihen, että oikeudenkäyntiin on varattu peräti kahdeksan päivää.

Tutkinnan yhteydessä avunannosta huumausainerikokseen epäiltiin myös 1980-luvulla syntynyttä naista, mutta syyttäjä jätti hänen osaltaan syytteet nostamatta.

Tällä hetkellä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa arvioidaan, että loppulausunnot jutusta päästään antamaan tammikuun puolenvälin jälkeen.

Tor-verkon liikenne on salattu

Niin sanotussa pimeässä verkossa on kyse julkisen internetin rakenteissa toimivista sivuista, joihin ei pääse tavanomaisella verkkoselaimella.

Tunnetuin pimeä verkko on Tor, jonka sivuille pääsee esimerkiksi Tor-selaimella. Pimeissä verkoissa yleisesti on kyse siitä, että niiden verkkoliikenne kulkee salattuna ja usean reitittimen kautta ja näin salaa liikenteen alkuperän.

Sivuilla voi siis vierailla esimerkiksi ilman, että omasta verkkovierailusta jää jälkeä.

Tor-verkon sivustoilla on myös laillista sisältöä, mutta käyttäjän heikon jäljitettävyyden takia sitä käytetään paljon muun muassa huumekauppaan.

Sipulikanavan sulkeminen ei lakkauttanut suomalaisessa Tor-verkossa käytävää huumekauppaa, vaan kauppa on siirtynyt muille pimeän verkon sivustoille.