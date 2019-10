Sipilän hallitus saavutti biotaloutta koskevat tavoitteensa vain osittain – työpaikkoja syntyi vähän ja maatalouden kannattavuus ei parantunut

maatalouden harjoittaminen on muuttunut mitä enenemässä määrin yhtiömuotoisiksi. Tilakoot ovat suurentuneet ja toiminta on tehostunut.

Livenä olen seurannut ns. pieniä tilallisia, jotka vuoden viimeisinä päivinä ostivat sen traktorin, ettei yhteiskunnalle tarvitsisi maksaa veroja, vaikka tilalla oli hyvä traktori.

Tänä päivänä esim. sisarukset ovat perustaneet kommandiitti- tai osakeyhtiöitä. Seurasin tämän syksyn puintia. Kahdella puimurilla homma eteni nopeasti. Kolmas osakas ajoi jyviä pois jne...

Yhtiöiden konekantaa käytetään myös urakointiin muille. Ympärivuotinen tehokas toiminta tuo leivän usealle yhtiön perheelle.

Maataloutta ja maataloustuotteita Suomi tarvitsee. Myös sen on uudistuttava tehokkaalla tavalla.