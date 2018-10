Sipilä tyytyväinen työmarkkinoiden "välirauhaan" – esitys halutaan antaa eduskunnalle jo marraskuussa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on tyytyväinen, että palkansaajakeskusjärjestöt tarttuivat hallituksen kompromissiesitykseen irtisanomiskiistassa. Ne saivat käsittelynsä pohjaksi sekä uusitun lakipykälän että esityksen keskeisen sisällön perusteluineen.

Sipilä sanoi maakuntamatkaltaan Kainuussa, että ensi viikolla aletaan työstää esityksen yksityiskohtaisia perusteluita virkamiesvoimin. Työmarkkinajärjestöt kutsutaan käymään läpi perusteluja kolmikantaisesti yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten kanssa.

Aikataulu on nopea. Hallitus aikoo antaa esityksen eduskunnalle marraskuun alkupuoliskolla, Sipilä kertoi.

Sipilän mukaan uusi esitys täyttää hallituksen tavoitteen alentaa työllistämisen kynnystä pienissä yrityksissä.

- On meidän käsityksemme, että lakipykälän muuttaminen tähän muotoon, ilman sitä täsmällistä henkilömäärää täyttää tämän tavoitteen. Ongelma on kaikista pienimmissä yrityksissä, ja hallituksen lähtökohta on ollut koko ajan, ettei oikeuskäytännön muutoksia lähdetä tavoittelemaan muiden yritysten osalta, Sipilä sanoi.

Työmarkkinajärjestöt ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä työtaistelutoimiaan, mutta lopullisia lopettamispäätöksiä saadaan vielä odottaa, kunnes keskusjärjestöjen jäsenjärjestöt tekevät päätöksiään. Sipilän mielestä pääasia on, että työmarkkinoille on saatu nyt välirauha.