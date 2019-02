Sipilä selvittäisi, maksaako hoivayritys verot Suomeen, ja nyt tämä kummastuttaa Finnwatchia – Kiurun mukaan hoivan ongelmat ratkeavat vain lainsäädännöllä

Kansalaisjärjestö Finnwatch ottaa kovin sanoin kantaa pääministerin vinkkiin selvittää hoivayritysten verojen maksaminen. "Finnwatchin tärkeä ulostulo on siinä, että hoivan ongelmat eivät ratkea pelkästään puhumalla arvoista, vaan säätämällä lainsäädäntöä", Krista Kiuru painottaa Lännen Medialle.

Kansalaisjärjestö Finnwatch kritisoi voimakkaasti pääministeri Juha Sipilän (kesk.) puheita siitä, että päättäjien pitäisi ottaa selville, maksaako hoivayritys varmasti veronsa Suomeen.

Järjestön mukaan hoivayritysten verovastuun valvomisessa on useita epäkohtia, joita hallitus itse on aiheuttanut. Finnwatchin blogin mukaan Sipilän hallitus itse sääti lain, joka tekee hoivayhtiöiden verojen seuraamisesta vaikeaa.

Sdp:n kansanedustajan, sote-valiokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun mielestä huomionarvoisinta järjestön kannanotossa on se, että soten ja hoivan ongelmat eivät ratkea kysymällä yrityksen arvoista vaan ne ratkeavat lainsäädännöllä.

– Finnwatchin tärkeä ulostulo on siinä, että hoivan ongelmat eivät ratkea pelkästään puhumalla arvoista, vaan säätämällä lainsäädäntöä, Kiuru painottaa puhelimessa Lännen Medialle.

Finnwatchin taustalla on joukko suomalaisia kehitys-, ay- ja ympäristöjärjestöjä. Sen mukaan verovastuun huomioiminen julkisissa hankinnoissa on edelleen äärimmäisen vaikeaa, ellei mahdotonta, ja siitä järjestön mukaan on vastuussa Sipilän hallitus.

– Soten yksittäisissä vaiheissa olen murehtinut sitä, että saammeko lainsäädännöllä riittävän tiukat reunaraamit sille, että me tiedämme, millä tavalla ihmisten oikeudet on turvattu tulevassa sote-uudistuksessa, Krista Kiuru sanoo.

"Kunnianhimon tason pitäisi eduskunnassa olla korkeammalla"

Krista Kiurun mukaan valtiovarainvaliokunnassa keskusteltiin hyvin paljon sote-veroraportoinnista jo vuonna 2017. Hän oli silloin jäsenenä. Kiurun mukaan myös vuonna 2018 sote-valiokunnassa on käyty todella paljon keskustelua veroraportoinnista sote-yrittäjien osalta.

Finnwatch oli kuultavana sote-valiokunnassa viime kesänä.

– Totesimme valiokunnalle kesäkuussa 2018, että lain toteutuessa esitetyllä tavalla kunnan kouluihin kyniä toimittavaa yritystä saatetaan syynätä tarkemmin kuin valinnanvapauslain kautta kuluttajien valittavaksi tulevia palveluntarjoajia, Finnwatch muistuttaa nyt kannanotossaan.

Kiuru sanoo, että kunnianhimon tason pitäisi eduskunnassa olla korkeammalla.

– Vaikka eduskunnassa on ollut halua tarkempiin muutoksiin, niin riittävän kunnianhimoisia esityksiä emme ole vielä saaneet.

Kiuru muistuttaa, että sote-valiokunnalla on tulossa sote-uudistuksesta vielä toinen käsittely perustuslakivaliokunnan jälkeen.

– Ehkä silloin tämä ajankohtainen keskustelu siitä, ovatko taloudelliset kannustimet vaikuttaneet siihen, miten vanhuksia hoidetaan, varmasti nousee esiin. Nyt on siis mahdollisuus vielä keskustella.

Kiuru toteaa, että Sdp on esittänyt korjauksia, miten sote-veroraportointia pitäisi parantaa.