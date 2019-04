Sipilä luetteli keskustan kovat ehdot hallitukseen osallistumiselle: "Hallituksen muodostamisen vastuu on nyt vaalivoittajilla"

Vaikka vaalivoittajan mandaatti on heikko, eduskunnassa on vain yksi suurin puolue, Juha Sipilä muistutti.

Keskustan väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi puoluevaltuuston kokouksessa Riihimäellä, että vaalituloksen perusteella äänestäjät ovat osoittaneet keskustan suunnan oppositioon.

– Hallituksen muodostamisen vastuu on nyt vaalien voittajilla. Vaalien voittajan mandaatti on heikompi kuin ehkä koskaan historiassa, mutta eduskunnassa on kuitenkin vain yksi suurin puolue.

Hallituskaavailuissa on Sipilän mukaan tunnusteltava ensin sellaiset vaihtoehdot, joissa keskusta ei ole mukana.

– Kynnys keskustan hallitukseen lähtemiselle on suuren vaalitappion jälkeen korkea, hän toisti.

Kokonaan mahdottomana Sipilä ei kuitenkaan hallitukseen osallistumista pitänyt.

Hän sanoi, että hallitukseen keskusta lähtee kuitenkin vain sellaisen hallitusohjelman pohjalta, jossa koko Suomesta pidetään huolta ja määrätietoista työtä työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin jatketaan.

– Se ei synny itsestään, niin kuin annetaan ymmärtää.

Sipilä luetteli samat ehdot hallitukseen osallistumiselle, jotka puoluehallitus asetti heti vaalitappion jälkeen.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistus pitää viedä maaliin nykyisen valmistelun pohjalta ilman laajaa valinnanvapautta.

– Perhevapaauudistuksen pitää olla parannus perheille, ja kotihoidontukea ei saa heikentää.

– Keskustan kynnyskysymys on myös sosiaaliturvan uudistaminen perusturvaa vahvistamalla. Erityisesti pienituloisten eläkeläisten ja vähävaraisten lapsiperheiden aseman pitää parantua.

– Maatalouden kannattavuutta on parannettava ja ilmastopolitiikan on jatkuttava vaikuttavana ja vastuullisena. Toimilla on oltava tavallisten suomalaisten tuki.

– Suuret infra-hankkeet on toteutettava ja teiden korjausvelan kuromista on jatkettava. Keskustalla on ollut näiden rahoittamiseen selkeä malli.

– Maata on kehitettävä tasapainoisesti ilman vastakkainasettelua satsaamalla esimerkiksi koulutukseen ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseen koko Suomessa. Suomen on oltava aktiivinen toimija kansainvälisessä yhteistyössä aikamme suurten ongelmien ratkaisemiseksi, Sipilä luetteli.