Sipilä kommentoi Soinin aborttikannanottoa: Jokaisella on oikeus omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiinsä

Millainen maa ja maailma se sellainen on jos ihmisillä ei saa olla mielipiteitä jos ovat jossakin "asemassa". Kaikki me ollaan jossakin asemassa. Mielestäni nimenomaan päättäjien ja poliitikkojen mielipiteillä on väliä ja on hyvä että ne tuodaan julki. Aänestäjät päättävät sitten aina neljän vuoden välein kannattavatko millaisia asioita. Kauhistuttaa tämä nykyinen punavihreä someinkvisitio joka hyökkää jokaisen toisinajattelijan kimppuun.