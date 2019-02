Sipilä jännittävästä sote-näytelmästä: "Pääministeri on syyllinen kaikkeen, jos jokin menee pieleen"

Mikähän on Sipilän oma Arvo Pohja, jonka perusteella asiassa edetään? Ja miten se mitataan? Olisihan hyvä tietää myös ne arvopohjaperusteet, joilla sitten ei kaikkia puolueita hyväksytty hallitukseen ministereiksi. Onkin syytä jättää parta ajamatta, niin muistuttaa siitä huolettomuudesta millä on suhtautunut suomen vähävaraiseen kansaan. Hallitus on pitänyt huolen siitä että kunnilta on tosiasiallisesti leikattu. Tarkoittikohan se "leveämmät hartiot" että leikkausten jälkeen hartiot levenevät? Mitenkähän sitten, jos tulee maakunta "uudistus" ja tuhannet suuripalkkaiset johtajat lisähimmelinä väliportaaksi, sekä mistä löytyykään sitten palkkarahat? Eihän Sipilällä ole omatuntoa jotta saattaisi myöntää virheensä. Paras ajatus olisi siirtyä pysyvästi autotalliin sorvailemaan niitä muistoesineitä. Pitää muistaa suomen vähäväkistä kansaa kun äänestää.