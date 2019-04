Sipilä ihmetteli talousasioiden puuttumista hallitustunnustelijan kysymyksistä: "Vaikeuttaa vastaamista"

No.. Sipilä osaa ilmeisesti lukea mutta osaako ymmärtää asioita?? Vai oliko yritysjohtaja Sipilän mielestä väärin kysytty?? Sipilä ei pääministerinä juuri kysellyt mutta tulos on nyt näkyvissä. En tiedä onko tulos oikein vai väärin??? Se on kuitenkin varma asia. Oli siellä hallituksessa ketä tahansa niin myös omia kannattajia ja oppositiota on myös jollain tavoin kuunneltava.