Juurikin näin, tuhnu päätös. Ongelmallinen! Niiin, kun siitä nousi poru, muuten ei ois ollu ongelmallinen ja koko "ongelmallinen" lausuntoa ei olis edes annettu. Lain vastainen, no, kait se porsaanreikä-tulkinta löytyi, tikulla kaivaen, kun hallituksen yksi Ministeri on kyseessä. Voi kuinka helppoa se oliskaan, kun on jonkun palveluksessa ja toimii vastoin palkanmaksajan periaatteita, käytäntöjä ja sääntöjä, niin ei mittä, voip sanoa, että toimin aina syvästi harkiten ja tietty aina vastuullisesti.