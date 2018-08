Sinisten puheenjohtajan Sampo Terhon mukaan puolueen viidestä ministeristä neljä on vahvistanut ehdokkuutensa kevään eduskuntavaaleissa. Ulkoministeri Timo Soini panttaa edelleen päätöstään.

Soini ei ottanut sinisten ministeriryhmän tiedotustilaisuudessa Turussa kantaa sen enempää eduskunta- tai eurovaaliehdokkuuteensa kuin päätöksensä ajankohtaankaan.

- Olen iloinen ja vapaa mies tekemään päätöksiä. En ole päättänyt, enkä tiedä koska päätän ja mitä päätän, muotoili Soini.

Ylen elokuisessa kannatusmittauksessa sinisten kannatus oli painunut alle yhteen prosenttiin, joten ääniharava Soinin ehdokkuus olisi puolueelle erittäin tärkeä. Vuoden 2015 vaaleissa Soini sai perussuomalaisten puheenjohtajana Uudeltamaalta noin 29 500 ääntä.

Ehdolla eduskuntavaaleissa aikovat olla Eurooppa- ja kulttuuriministeri Terhon lisäksi puolustusministeri Jussi Niinistö, työministeri Jari Lindström sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Viime vaaleissa Terho pääsi läpi Helsingistä, Niinistö Uudeltamaalta, Lindström Kaakkois-Suomesta ja Mattila Oulun vaalipiiristä.

Vaaliliitot vielä tunnusteluasteella

Vaaliliittojen mahdollisuutta aiemmin pinnalla pitänyt puolue ei toistaiseksi tarjonnut asiaan lisävaloa. Se myönnetään, että tunnusteluja on tehty eri vaalipiireissä. Terho ei kysyttäessä kertonut, mitä puolueita siniset on lähestynyt.

Terhon mukaan hallituspuolue lähtee edelleen siitä, että keväällä järjestetään eduskunta- ja eurovaalien lisäksi myös maakuntavaalit. Euroopan parlamenttiin siniset tavoittelee yhtä paikkaa, Terho sanoo. Itse meppinä 2011-2015 Terho toiminut ei aio eurovaaleissa ehdolle asettua.

- Itse en pyri europarlamenttiin, vaan olen ehdolla eduskuntavaaleissa. Soini vastaa sitten omasta puolestaan tähän kysymykseen, Terho sanoo.

Siniset päästäisi lisää ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä eläkkeelle

Siniset haluaa päästää eläkkeelle lisää pitkään työttömänä olleita yli 60-vuotiaita. Puolue esittää jatkoa Lex Lindströminä tunnetulle eläketukimallille ja vie ajatuksensa myös budjettiriiheen, kertoo työministeri Jari Lindström.

Vuonna 2016 voimaan tulleen kertaluonteisen lain tarkoituksena on ollut päästää eläkkeelle erityisen vaikeaan asemaan joutuneita ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä. Edellytyksenä on, että tuen saaja on ollut työttömänä vähintään viisi vuotta. Lindström ei täsmentänyt, olisiko vaaditun työttömyysjakson pituus sama uudessakin laissa.

Puolue kertoi avauksestaan medialle ministeriryhmänsä kesäkokouksessa Turussa.

"Yli hallituskausien menevä sateenvarjo"

Lindströmin mukaan eläketukimallin jatko olisi osa keinovalikoimaa, jolla työllisyysastetta voisi nostaa yli 75 prosenttiin. Työnimenä sinisten mallilla on työkykyohjelma.

- Se olisi yli hallituskausien menevä sateenvarjo, joka tarkoittaisi kaikkea sen sisällä tapahtuvaa toimintaa, Lindström luonnehtii.

Keinoja olisivat esimerkiksi koulutus takaisin työelämään ja toimivammat välityömarkkinat sekä ihmisten nykyistä parempi ohjaaminen heille parhaiten sopiviin palveluihin. Tarkoitus on löytää ratkaisuja kaikkein vaikeimmin työllistyvien auttamiseen takaisin töihin.

Lindströmin mukaan ensimmäisen lain suomaa eläketukimahdollisuutta on käyttänyt noin 2 000 ihmistä. Kela arvioi viime vuonna, että eläketuen mahdollisia saajia olisi noin 5 300.

Ensimmäisen lain suoman eläketuen hakijan on täytynyt täyttää 60 vuotta viimeistään 1. syyskuuta 2016. Takuueläkkeen suuruista eläketukea maksetaan siihen saakka kunnes henkilö siirtyy esimerkiksi vanhuuseläkkeelle. Takuueläke on tänä vuonna noin 775 euroa kuukaudessa.