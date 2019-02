Siniset kertoo tukevansa sote-mietinnön valmistumista, uusi kokous luvassa ennen lopullista ratkaisua – Saarakkala ei edelleenkään sitoudu tukemaan valinnanvapautta

Olis kiva tietää paljonko tämä kokoustaminen ja sote sotkut on rikastuttanut poliitikkojen taskuja ja vailla minkäänlaista tulosvastuuta. Tavan ihminen olisi moisella päättämättömyydellään saanut potkut jo ihan mistä vaan duunista.Sama juttu brexitissä. Taitaa olla tämän vuoden kansalaisten rahat pois kuvio tämä kokouspalkkiotten keräily ja jahkailu asiassa.laskekaapa joku fiksumpi paljonko on jo rahaa sote soppaan palanut ja paljonko on poliitikot jahkailuillaan tienannut.