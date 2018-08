Siniset havittelee satojen miljoonien kevennyksiä tuloverotukseen

Siniset haluaa hallituksen päättävän elokuun lopun budjettiriihessä 200-300 miljoonan ansiotuloveron kevennyksistä, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.

- Meidän näkemyksemme on, että kuluttajan ostovoimasta täytyy pitää huolta. 200-300 miljoonan tuloveron kevennys olisi siinä mielessä hyvin perusteltu, Elo sanoi STT:lle.

- Me katsomme, että kun talous on saatu nousuun, niin jonkun verran jakovaraakin on.

Elon mukaan sinisissä on varauduttu siihen, että valtiovarainministeripuolue kokoomus haluaa vetää budjettiriihessä tiukkaa linjaa jakovaran suhteen.

- Meillä on ollut valtiovarainministerin kanssa näkemyseroja siitä, onko jonkinlaista jakovaraa vai ei. Kehysriihessäkin hän oli sitä mieltä, että sitä ei ole, mutta kummasti sitä kuitenkin satojen miljoonien verran löytyi, Elo muistelee.

"Tuloverotuksen keventäminen aina tavoitteena"

Ennen budjettiriihtä on vielä luvassa valtiovarainministeriön sisäiset budjettineuvottelut ensi viikolla ja tukku eduskuntaryhmien kesäkokouksia, joissa budjettikysymykset ovat vahvasti esillä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen ei halua avata kokoomuksen tavoitteita budjettiriihessä, koska niiden työstäminen on kesken. Jokisen mukaan työllisyyttä ja taloutta vahvistavia toimenpiteitä on jatkettava, mutta hän ei halua täsmentää millaisista toimista on kysymys.

Sinisten tavoittelemaa ansiotuloverotuksen kevennystä Jokinen ei tyrmää, mutta muistuttaa hallituksen tavoittelemasta velkaantumisen taittamisesta.

- Ansiotuloverotuksen keventäminenhän meillä on aina tavoitteena. Täytyy katsoa millaiset mahdollisuudet meillä on siihen, Jokinen sanoo.

Elon esittämää 200-300 miljoonan euron suuruusluokkaa Jokinen ei pidä mahdottomana, mutta ei toisaalta halua lähteä spekuloimaan mahdollisten kevennysten suuruudella.

"Justeerauksesta voidaan keskustella"

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan pääministeripuolue ei lämpene suurille veronkevennyksille.

- Valtio velkaantuu edelleen ensi vuonna jonkin verran. Mihinkään suuriin veronkevennyksiin ei ole mahdollisuuksia, mutta jonkinlaisesta justeerauksesta voidaan keskustella. Se on nähtävä yhtenä välineenä pitää yllä tätä hyvää työllisyyskehitystä, Kaikkonen sanoo.

- On jatkettava talouspolitiikan linjalla, jolla työpaikkoja syntyy edelleen lisää kaikkialle Suomeen. Tätä hyvää kehitystä, mikä on aikaansaatu, ei pidä nyt sössiä.

Jos veronkevennyksiin päädytään, ne pitää keskustan mielestä kohdistaa pieni- ja keskituloisille, ja myös eläkeläiset pitää tavalla tai toisella huomioida.

Mahdollisuuksia sinisten tavoittelemaan 200-300 miljoonan tuloveronkevennykseen Kaikkonen ei halua vielä arvioida.

- Parempi ottaa mittaluokkaan kantaa vasta sen jälkeen kun saadaan tuoreet talousluvut ja valtiovarainministeriön näkemys asiasta.