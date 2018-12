Varuskunta on oppilaitos, jossa koulutetaan varusmiehistä sotilaita.

Tehokkainta ja myös kustannustehokkainta on antaa koulutus suurissa varuskunnissa, joissa on paras oppimisympäristö ja parhaat tukipalvelut. Koulutuksen hajauttaminen pieniin varuskuntiin on kallista ja laskee koulutuksen tasoa. Armeijan määrärahojen sitominen kiinteistöihin on pelkästään tyhmää.

Sinisiltä puuttuu selvästi järki, tai sitten seuraavat eduskuntavaalit pelottaa kovasti. Ehkäpä se on tätä jälkimmäistä...