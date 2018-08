Siltojen kunto heikkenee - Suomessa on 77 erittäin huonokuntoista maantiesiltaa

Suomessa on 77 erittäin huonokuntoista maantiesiltaa ja kuusi rautatiesiltaa, ilmenee Liikenneviraston tilastosta. Lisäksi huonokuntoisiksi luokitellaan 554 maantie- ja 120 rautatiesiltaa.

- Tällä hetkellä peruskorjausraha ei riitä pitämään sillaston kuntoa ennallaan, vaan kunto huononee tällä rahoituksella, arvioi siltainsinööri Seppo Ryynänen Pohjois-Savon Ely-keskuksesta.

Ely-keskukset huolehtivat teiden kunnossapidosta. Pohjois-Savon Ely-keskus vastaa myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan liikenneasioista. Vesistöisellä alueella on 95 heikkokuntoiseksi luokiteltua siltaa.

Ryynänen sanoo, ettei ole vaaraa siltojen sortumisesta kuten tapahtui Genovassa Italiassa.

- Siltojen tarkastusjärjestelmä on meillä sillä tasolla, että tähän mennessä siltojen heikkenemiseen on päästy puuttumaan ajoissa, hän vakuuttaa.

Liikenneviraston silta-asiantuntija Markku Äijälä kertoo, että korjaustarve arvioidaan siltakohtaisesti. Mitään yksiselitteistä aikajännettä ei voi määritellä, miten kiireellisesti asiaan on tartuttava.

- En osaa sellaista analyysia tehdä, että miten iso joukolla korjaukset pitäisi laittaa todella kiireesti eteenpäin, Äijälä sanoo.

Hänen mukaansa on määriteltävä, onko huonokuntoinen silta uusittava kokonaan vai riittääkö peruskorjaus.

Yksi korjaukseen vaikuttavista kriteereistä on tien vilkkaus. Myös tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja korjataan jo, että estettäisiin niiden rapistuminen huonokuntoisiksi.

- Pyrimme korjaamaan ajoissa, ettei tarvita liikenteen rajoittamista ihan tolkuttomasti tai jopa jouduta uusimaan koko silta, Äijälä kertoo.

Kunto rapistunut vuosi vuodelta

Raskaan liikenteen etujärjestön Suomen Kuljetus ja Logistiikan (SKAL) toimitusjohtaja Iiro Lehtonen arvostelee hallituksen suunnitelmia leikata tieverkoston korjausvelkaa ja ylläpitoa koskevaa rahoitusta.

Hänen mukaansa kuljetusalalla on nähty, että tieverkoston kunto on rapistunut vuosi vuodelta. Näin on erityisesti matalampiasteisilla teillä, jotka palvelevat muun muassa tukkirekkoja ja maitoautoja.

Valtio huolehti tämän vuoden alussa 15 160:stä maantie- ja 2 417 rautatiesillasta. Lisäksi Suomessa on kuntien vastuulla olevia sekä yksityisteillä olevia siltoja.