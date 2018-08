Nyt olisi siltainsinööri Jaatiselle hommia - vahinko, että on vain mielikuvitushenkilö. Rapistuuhan ne sillat, kun on valtiovallan toimesta priorisoitu resurssien käyttöä eli siirretty korjaamista ja toivottu parasta. Toki siinä on muuitakin muuttuvia tekijöitä, mutta kyllä se säästäminen on perussyy....kuten kaikessa infran huollossa.