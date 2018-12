Silmätautien ylilääkäri: Juuri kukaan ilotulitteista silmävamman saanut ei ole osannut ajatella, että niin voi käydä

– Yleensä kukaan ilotulitteista silmävamman saanut ei ole osannut ajatella, että niin voi käydä, sanoo HYKSin silmätautien klinikan ylilääkäri Tero Kivelä.



Hän on vuodesta 1996 alkaen käynyt uudenvuodenpäivänä silmäklinikalla kirjaamassa ilotulitteista pääkaupunkiseudulla silmävamman saaneiden vammatiedot. Samassa yhteydessä Kivelä on myös tavannut silmävamman saaneita.



Juuri nyt näyttää siltä, että ilotulitteiden kuluttajakäytön kielto olisi lähempänä kuin koskaan. Rajat räiskeelle -nimellä kulkeva kansalaisaloite oli kerännyt perjantaihin kello 21:een mennessä yli 46 500 allekirjoittajaa. Pelkästään perjantaipäivän aikana kannatusilmoituksia tuli reilusti yli 13 000.



Aloite etenee eduskuntakäsittelyyn, mikäli se kerää vähintään 50 000 äänioikeutetun suomalaisen allekirjoitukset toukokuuhun 2019 mennessä.



– Suomi olisi ilotulitteiden kieltämisessä edelläkävijöiden joukossa, jos kansalaisaloite toteutuisi. Tosin kieltoja ja rajoituksia on muuallakin, sanoo Kivelä.



Norjassa on ollut jo yhdeksän vuoden ajan taivaalle ammuttavien ilotulitteiden kielto. Kieltoja on myös Irlannissa ja Yhdysvalloissa joissakin osavaltioissa.



Ilotulitteista vammoja etenkin lapsille



Kansalaisaloitteeseen on kirjattu perusteellisesti ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat. Niitä on tapahtunut vajaan 20 vuoden tilastoinnin (2000–2018) aikana 520 eli keskimäärin 27 potilasta vuodessa.



Vammautuneista on peräti 42 prosenttia alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. 40 prosentilla vammat ovat tulleet ilotulitusta katsoessa.



– Vammat syntyvät käytännössä uudenvuoden aaton ilotulituksissa, sillä Suomessa ei Pohjanmaan rannikkoseutua lukuun ottamatta muuhun aikaan vuodesta ole kansalaisten ilotulituksia, sanoo Kivelä.



Vammautuneiden määrää voi suhteuttaa siihen, että vuodessa Helsingissä HYKS:n silmätautien klinikalla hoidetaan 200 alle 17-vuotiaille sattunutta tapaturmaista silmävammaa. Niitä syntyy lasten leikeissä, urheillessa ja ampuma-asetapaturmissa.



Ilotulituksissa syntyneet silmätapaturmat ovat usein yhtä vakavia kuin ampuma-aseiden käsittelyssä syntyneet silmävammat.



Ilotulitteista aiheutuneista vammoista 17 prosenttia on vaikeita eli ne vaativat joko leikkauksen tai aiheuttavat pysyvän näköhaitan tai aiheuttavat kummankin edellä mainituista seurauksista. Kaikista lasten silmävammoista 9 prosenttia on vaikeita.