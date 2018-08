Julkisuuskuva on mennyt ja sitä ei voi helposti korjata. Oriveden kaupunki ei anna tilojaan tämän artistin käyttöön syyskuussa ja Espanjassa Fugefest- tapahtuma on poistanut Sillanpään esiintyjälistalta toistaiseksi. Hyvä niin. Se on hieman niin, että keikkajärjestäjät ja vastaavat vähintäänkin epäsuorasti hyväksyy artistin tekemiset jos ottavat esiintymään. Siinä menee maine.