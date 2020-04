Sikainfluenssan aikaan kriisikokouksissa istunut ex-kansliapäällikkö ihmettelee keskustelua "nyrkistä", koska sellainen on jo olemassa

Niin, tuossa todettiin:"Koronakriisiä on johdettu useista eri pöydistä. Päävastuu koordinoinnista on ollut pääministerin valtiosihteerin Mikko Koskisen johtamalla Covid-19-koordinointiryhmällä, johon kuuluivat viime viikkoon asti kuuden ministeriön valmiuspäälliköt ja kansliapäälliköt sekä THL:n asiantuntija." Kuitenkin lehdistä on saatu lukea, että tuo Koskisen koordinointiryhmä ei ollut saanut edes kokouksia pidettyä, oliko kokoontunet maaliskuussa peräti kaksi kertaa. Koskinen itse on vielä ollut isyysvapaalla. Että semmoinen koordinointiryhmä.

Netistä löytyy Suomen kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten vuodelta 2012. Siellä on esitetty varautumisen mallit ja johtamisjärjestelmät, ja siinä todettiin, että sikainfluessapandemiassa ei tarvinnut perustaa ympärivuorokautisessa valmiudessa olevaa johtamiskeskusta, vaan selvittiin kevyemmällä versiossa, eli koordinaatioryhmällä. Nyt kun pandemia on totta, ympärivuorokautiselle johtokeskukselle olisi todella tarve. Olisi itse asiassa ollut jo maaliskuun alkupuolella, niin olisi vältetty tietokatkokset ja muuta sähellykset. Miksi tälläistä johtokeskusta ei sitten ole perustettu? Onko kuitenkin niin, että hallitusviisikko ei osaa delegoida, vaan mikromanageeraa epäolennaisia asioita ( esim ne infokyltit Uudenmaan eristykseen, meni uusiksi, koska ensimmäiset eivät olleet sukupuolineutraaleja), kun pitäisi tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan.

Toivotaan nyt, että Suomen kansa on ottanut tämän pandemian tosissaan, ja noudattaa sosiaalista eristäytymistä, hyvää hygieniaa ja muita ohjeita ja suosituksia, niin meillä voi hyvinkin olla mahdollisuudet selvitä tästä vielä kohtuullisin menetyksin. Ei ehkä hallituksen ansiosta, vaan pikemminkin hallituksesta huolimatta.