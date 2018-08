Hallitus esittelee pian tiedotustilaisuudessa budjettilinjauksiaan. STT:n tietojen mukaan sijoitussäästötili olisi etenemässä. Pitkäaikaissäästämisen verokohtelu on lähes ikuisuusaihe. Sijoitussäästötilin on tarkoitus kannustaa suomalaisia pitkäaikaissijoittamiseen ja saada pankkitileillä lötköttäviä miljardeja liikkeelle ja hyödyttämään kansantaloutta.

STT:n tietojen mukaan myös sinisten ajama Lex Lindströmin jatko eli vähintään 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien eläketuki olisi toteutumassa.

Hallitukselta odotetaan linjauksia muun muassa maatalouden kriisituen suuruudesta ja Itämeren suojelun lisärahoituksesta. Maatalouden kriisipakettiin koosta ja mahdollisista keinoista on ollut paljon keskustelua. Kuivuuden tuomat ongelmat maataloudelle ovat vaihdelleet hyvin paljon maan eri osissa, ja tämän takia mahdollisten tukitoimien kohdentaminen eniten kuivuudesta kärsineille on vaikeaa. STT:n tietojen mukaan tukitoimien kohdentamiseen on eri keinoja, ja tiettävästi osa toimista vaatii vielä jatkovalmistelua.

Verotukseen ei ole odotettavissa kovin isoa pakettia, koska Työttömyysvakuutusrahaston hallitus päätti eilen esittää palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen alentamista.

Hallituksen neuvottelut ensi vuoden talousarviosta päättyivät ennen puoltapäivää. Hallituspuolueiden puheenjohtajat Juha Sipilä (kesk.), Petteri Orpo (kok.) ja Sampo Terho (sin.) kertoivat asiasta Twitterissä. He pitävät asiasta tiedotustilaisuuden kello 14 Valtioneuvoston linnassa. Neuvottelut käytiin pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

Kyseessä oli pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen viimeinen budjettiriihi.