Seurannan tulos: Huolestuttavan moni jättää vilkuttamatta kääntyessään – Kuvittele tämä tilanne ilman suuntamerkkiä: "Voi sattua pahastikin"

Jos vilkuttaa vasta, kun kääntyminen on muutenkin nähtävissä eli vasta kääntyessä, ei kuljettaja ole ollenkaan ymmärtänyt vilkuttamisen tarkoitusta. Sillähän on ajatus antaa muille autoilijoille aikaa reagoida. Siksi vilkku ennen jarruvaloa. Kiertoliittymissä ajoissa vilkuttaminen sujuvoittaa liikennettä erityisesti vilkkaan liikenteen aikaan. Silloin se autoilija, joka tulee sieltä, mihin sinä olet menossa, saa luvan liikkua sen sijaan että seisoo turhaan odottamassa. Tässä monella on hukassa joukkuepelaamisen perusperiaatteet. Vilkun vilauttaminen kerran ei sekään täytä vilkuttamisen tarkoitusta, ei sillä ehdi mitään kenellekään viestittää.