Selvitys: Sisäilmaongelmia esiintyy eniten peruskouluissa ja lukioissa, syynä useimmin kiinteistöjen ikä ja investointien puute – Ilmanvaihto yleisin ongelma

Vielä kerran! Suurin syy sisäilmaogelmille on ne tekniset ratkaisut joita vanhempiin rakennuksiin on tehty. Vapaakiertoisen ilmanvaihdon sekoittaminen koneilla on se syy mikä ne tuhoaa ja vaurioittaa. Myös rakenteiden uusiminen ja tilojen muuntaminen on yksi syy. Rakennukset ovat tehty ennen niin että esim. kouluissa tuuletus tapahtuu välitunnilla ja tarpeen mukaan myös kesken tunnin. Jos laiskuutta ja mukavuuden halusta yritetään lopettaa tuulettaminen ja korvata se koneilla on seuraukset ne joita jutussa mainitaan, siis saneraus ja teknilliset korjausmuutokset ovat tuhonneet ja tuhoavat vanhaa rakennuskantaa, uusissa rakennuksissa taas valvonta ei pelaa ja tehdään asiat hutiloiden ja välinpitämättömästi.